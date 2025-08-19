Ketamin-Königin bekennt sich zu Matthew Perrys Tod schuldig

Über Jasveen Sangha kam Matthew Perry (†54) vor seinem Tod an Ketamin – was für den Schauspieler im Oktober 2023 tödlich endete. Nun bekannte sich die "Ketamin"-Königin vor Gericht diesbezüglich schuldig, wie in einer Pressemitteilung des Central District of California bekannt wurde. Ihr Schuldeingeständnis beinhaltet einen Punkt der Unterhaltung einer mit Drogen in Verbindung stehenden Einrichtung, drei Punkte der Verteilung von Ketamin sowie einen Punkt der Verteilung von Ketamin mit Todesfolge oder schwerer Körperverletzung. Jasveen stimmte einem Plädoyer-Deal zu – damit soll ein Prozess vermieden werden.

In den nächsten Wochen soll Jasveen ein formelles Geständnis ablegen. Der 42-Jährigen drohen für die Anklagepunkte mehrere Jahrzehnte Haft in einem Bundesgefängnis. Im Oktober 2023 hatte sie Matthews Bekannten Erik Fleming 50 Ampullen Ketamin verkauft. Dieser gab sie wiederum an die Assistenten des Friends-Stars weiter. Dieser bekannte sich vor wenigen Monaten ebenfalls schuldig – er gab zu, dem Schauspieler gleich mehrfach die tödliche Dosis injiziert zu haben. Insgesamt wurden fünf Menschen im Zusammenhang mit seinem Tod angeklagt. Darunter Matthews Arzt Dr. Salvador Plasencia, der ihm ebenfalls Drogen verschaffte.

Matthews unerwarteter Tod mit nur 54 Jahren hinterließ eine große Lücke in Hollywood und bei seinen Fans weltweit. Der Chandler-Bing-Darsteller hatte jahrelang mit einer schweren Drogen- und Alkoholsucht zu kämpfen, über die er auch in seiner Biografie "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" sprach. "Wenn ich dick war, war es Alkohol. Wenn ich dünn war, waren es Pillen. Wenn ich einen Ziegenbart hatte, waren es viele Pillen", erklärte der 54-Jährige darin. Seine Freunde und TV-Kollegen rund um Jennifer Aniston (56) wussten von seinen Problemen – konnten ihm aber nicht helfen.

Matthew Perry, Schauspieler

Matthew Perry, Schauspieler

