Auch Co-Star Isabela Ferrer wirft Justin Baldoni Mobbing vor

Das Drama um Justin Baldoni (41) und Blake Lively (37) hält sich mittlerweile seit über einem Jahr in den Schlagzeilen – und es geht nun in eine neue Runde, mit neuen Vorwürfen. Denn auch ihr It Ends With Us-Co-Star Isabela Ferrer erhebt nun schwere Anschuldigungen gegen Justin. Das geht aus Unterlagen hervor, die E! News vorliegen. Sie beschuldigt ihn, sich ihr und anderen Mitarbeitern am Set ihres gemeinsamen Films "unangemessen" verhalten zu haben. Laut ihren Anwälten habe sie sich an Justins Produktionsfirma Wayfarer Studios gewandt, um ihre Anwaltskosten gemäß ihrem Filmvertrag erstattet zu bekommen.

"Von diesem Zeitpunkt an hat Baldoni versucht, Frau Ferrer zu manipulieren, zu bedrohen, zu kontrollieren und sich ihr gegenüber anderweitig unangemessen zu verhalten", äußert Isabelas Rechtsbeistand in den Unterlagen. Zudem warf sie dem Hollywoodstar vor, kürzlich einen Antrag gegen Isabela gestellt zu haben, um sie zu "schikanieren", nachdem sie sich geweigert hatte, den Bedingungen seines Teams zuzustimmen. Sie habe seit seiner Einreichung des Antrags "persönliche Drohungen und hasserfüllte Äußerungen" von Nutzern der sozialen Medien erhalten. Dennoch wolle sich die junge Schauspielerin davon keinesfalls einschüchtern lassen. Vor ihrer Klage war sie im Zusammenhang mit Blake und Justins Rechtsstreit gerichtlich vorgeladen worden, dem wolle sie gewissenhaft nachkommen.

Die neuen Anschuldigungen von Isabela werfen ein weiteres klares Licht auf die Spannungen und das Misstrauen am Set des Films, das offenbar tief greifender ist, als zunächst angenommen. Bereits im vergangenen August kamen erstmals Gerüchte auf, dass Justin und Blake Probleme miteinander haben. Im Dezember verklagte die Gossip Girl-Bekanntheit ihren Co-Star schließlich. Seither dauert das Drama zwischen ihnen an. Erst vor wenigen Tagen machte Blake Justin neue Vorwürfe: So sollen dieser und seine Anwälte laut US Weekly versucht haben, ein 292-seitiges Dokument ihres Verhörs Ende Juli zu leaken.

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively und Isabela Ferrer

Anzeige Anzeige

Instagram / isabela.ferrer Isabela Ferrer, Schauspielerin

Anzeige Anzeige