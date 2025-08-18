Katja Kühne spricht erstmals über Todesursache ihres Sohnes

Katja Kühne (40) erlebte im Frühjahr 2024 einen unbeschreiblichen Verlust. Lucas, der Sohn der einstigen Bachelor-Bekanntheit, verstarb im Alter von 18 Jahren. Nun gab die Ehefrau von Fußballprofi Marcel Sabitzer einen traurigen Einblick in die Hintergründe. Auf Instagram deutete sie an, dass der Teenager durch Suizid verstorben sei. Vor seinem Tod habe er unter Liebeskummer gelitten. Ein Follower fragte Katja deshalb, ob sich das Mädchen damals entschuldigt habe. Die TV-Bekanntheit antwortete darauf: "Ich möchte mich dazu nicht äußern, da ich weiß, dass ihr Bruder und auch einige ehemalige Freunde mir folgen. Es geht mir nicht darum, jemandem die Schuld zu geben. Ja, sie war vielleicht der Auslöser, [...] doch es gab auch andere Dinge in seinem Leben, die sicher eine Rolle gespielt haben."

Für Lucas' Familie ist es auch über ein Jahr nach seinem Tod noch schwer, die Tragödie zu verarbeiten. Katja berichtete im Netz, dass sie in dieser Zeit viel über Trauerarbeit, Selbstheilung und Spiritualität gelernt habe. "Es ist keine einfache Antwort - denn es ist ein Weg. Es ist ein Prozess, der aus vielen großen und kleinen Schritten besteht", teilte sie mit ihren Followern.

Auch in glücklichen Momenten ist der Tod ihres Sohnes für Katja präsent. Mitte Juli heiratete sie den österreichischen Nationalspieler Marcel Sabitzer in einer wunderschönen Zeremonie am Comer See. Auf Social Media offenbarte sie danach: "Mein Sohn Lucas konnte diesen besonderen Moment nicht mit uns teilen. Sein Fehlen ist an einem Tag wie diesem besonders spürbar. Inmitten all der Herzlichkeit und festlichen Stimmung bleibt eine stille Lücke, die sich nicht füllen lässt."

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / katjakuehne_ Katja Kühne, August 2025

Instagram / katjakuehne_ Erinnerungsfoto von Lucas Kühne bei Katja Kühnes Hochzeit