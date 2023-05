Promi-Bäcker Bodo Müller (75) nach Fenstersturz gestorben

Traurige Neuigkeiten aus München. Bodo Müller war unter den Promis besonders beliebt: Er war ein gefeierter Zuckerbäcker. Vor allem der FC Bayern München setzte auf seine Backkunst und bestellte regelmäßig bei ihm Torten und anderes Gebäck. Sein Café in München erfreute sich großer Kundschaft und auch auf dem Oktoberfest war er ein gern gesehener Gast. Doch nun ist Bodo plötzlich verstorben.

Das berichtet Bild. Demnach sei der 75-Jährige in München am Viktualienmarkt aus einem Fenster gestürzt und daraufhin verstorben. Sein enger Freundeskreis geht von Suizid aus – in den vergangenen Monaten habe Bodo immer weiter abgebaut. Die Polizei bestätigte dem Blatt einen solchen Einsatz.

Bodo hinterlässt unter anderem seine Frau Tanja. Mit stolzen 68 Jahren hatte er der Krankenschwester damals noch das Jawort gegeben, nachdem sie sich bereits rund 20 Jahre gekannt hatten. Kinder hatte das Paar allerdings keine.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Gulotta, Francesco Bodo Müller und seine Frau Tanja im Jahr 2020

ActionPress Bodo Müller und seine Frau Tanja

ActionPress Bodo Müller und seine Frau Tanja, 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de