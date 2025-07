Jo Gerner im Koma: Das trieb Wolfgang Bahro währenddessen

Jo Gerner ist für viele Fans von GZSZ eine feste Größe. Doch seit einem dramatischen Unfall liegt der Seriencharakter, der von Wolfgang Bahro (64) verkörpert wird, mit einer Gehirnblutung im Koma. Während Jo weiterhin um sein Leben kämpft, hatte Wolfgang eine kleine Drehpause von der Vorabendserie. "Ich hatte da ein Double, weil ich in der Zeit, in der ich jetzt im Koma liege, einen Film gedreht habe", verrät der Schauspieler im RTL-Interview. Im Film "Haveltod – Ein Potsdam-Krimi" schlüpft er in die Rolle eines Profilers und erlebt einen spannenden Wechsel in einen neuen Charakter.

Die Dreharbeiten des Krimis seien für Wolfgang eine ganz besondere Erfahrung gewesen, wie er dem Sender berichtet. Trotz des Spaßes am neuen Set war die Rückkehr zu GZSZ für ihn ein emotionales Highlight. "Es war schon was Besonderes, nicht bei GZSZ zu sein, aber es war schön, als ich dann wieder zurückkam", schwärmt er. Dies zeigte sich auch am Engagement des Schauspielers hinter den Kulissen, etwa bei einem aufwendigen Unfall-Dreh, bei dem er zusammen mit seiner Kollegin Christina Arends in einer intensiven Szene im Mittelpunkt stand.

Wolfgang Bahro, bekannt für seine ikonische Darstellung des intriganten Jo Gerner, ist seit 1993 Teil von GZSZ und aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. In Interviews betont der beliebte Darsteller häufig, wie sehr er seine Rolle schätzt, die ihm über die Jahrzehnte unzählige Fans und Aufmerksamkeit eingebracht hat.

Instagram / wolfgang_bahro Wolfgang Bahro, Schauspieler

RTL / Rolf Baumgartner Wolfgang Bahro und Christina Arends in GZSZ

RTL Mariella Ahrens und Wolfgang Bahro bei GZSZ