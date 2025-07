Immer was los: Findet Romina Palm ständigen Besuch störend?

Romina Palm (26) hat kürzlich in einer Instagram-Fragerunde über ihr Leben mit ihrem Partner Christian Wolf (30) und deren häufige Besucher gesprochen. Ein Fan wollte wissen, ob sie von dem Trubel in ihrem Zuhause genervt sei. Doch die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin zeigte sich begeistert von der Geselligkeit: "Im Gegenteil – ich finde es sogar sehr toll! Die letzten Wochen waren wir zu dritt [...] und es war genau richtig. Jetzt habe ich aber gemerkt, wie sehr ich den Trubel um mich herum vermisst habe." Offenbar genießt sie die Gesellschaft und die Unterstützung, die sie durch die vielen Besucher erfährt.

In ihren Ausführungen beschrieb die 26-Jährige auch, wie bereichernd es für sie sei, immer jemanden zum Reden oder eine helfende Hand in der Nähe zu haben. Gleichzeitig betonte die frischgebackene Mama, dass das gemeinsame Erleben von Momenten die Freude daran steigere. Besonders wichtig scheint ihr dabei der Gedanke an ihre Tochter Hazel zu sein. Sie erklärte weiter, dass sie es später für ihre Tochter toll fände, in einem solchen Umfeld aufzuwachsen: "Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen." Für Romina sind Gemeinschaft, Vorbilder und Mitverantwortung essenzielle Bausteine für eine glückliche Kindheit.

Romina ist bekannt für ihre Offenheit auf Social Media, wo sie regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben gibt. Seit der Geburt ihrer Tochter Hazel hat die junge Mutter oft betont, wie sehr sie das Muttersein genießt. Dass ihr Umfeld und die enge Verbindung zu Familie und Freunden eine große Rolle in ihrem Leben spielen, war schon zuvor deutlich geworden. Inzwischen hat das verlobte Paar sein neues Zuhause in Zypern bezogen. "Das ist das Krasseste, was ich je gesehen habe. Das ist einfach so heftig", schwärmte Romina auf Instagram. Auch Christian war überwältigt beim Anblick des Luxushauses: "Leute, ich bin so baff."

Instagram / rominapalm Romina Palm, Christian Wolf und die gemeinsame Tochter Hazel, Juli 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel, 2025

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm

