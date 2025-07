Sam Dylan behauptet: Jay Khan lügt über sexuelle Belästigung

Sam Dylan (34) zweifelt an den Erzählungen von Jay Khan (43). Der Sänger berichtete kürzlich, dass er von dem US5-Entdecker Lou Pearlman (✝62) sexuell belästigt worden sei. Der einstige Prince Charming-Kandidat kommentiert dies nun in seiner Instagram-Story: "Der schmierige Jay Khan muss Geschichten auspacken, um sein Buch zu promoten. Ich fand den schon bei Promi Big Brother absolut seltsam. Da sind Tanja Tischewitsch und mir auch immer seine Lügengeschichten aufgefallen. Genau wie er damals im Dschungel Lovestorys erfinden musste."

Sam und Jay waren 2022 gleichzeitig bei "Promi Big Brother". Wegen dieser Erfahrung glaubt Sam nun, Jay gut zu kennen. Darüber hinaus schreibt der Influencer: "Warum ich diese Geschichte jetzt total fake finde: Beim Tod dieses Managers hat er ihn noch Papa genannt." Als vermeintlichen Beweis teilt er einen Screenshot, der zeigt, was Jay nach Lous Tod im Netz gepostet hatte. "RIP Big Papa. Du warst immer nur gut zu mir. Ich danke dir dafür, dass du mir die Chance des Lebens gegeben hast", hatte das ehemalige Boyband-Mitglied damals geschrieben.

In einem Interview mit RTL berichtete Jay kürzlich selbst, dass er eine komplizierte Beziehung zu Lou hatte. "Wir hatten ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis, weil da ist einerseits dieser Mann, der dir die Chance deines Lebens gibt. Und andererseits auch eine sehr dunkle Seite", erklärte der 43-Jährige. Lange habe der Sänger die Probleme verdrängt, doch nun sei er bereit, über den Machtmissbrauch zu sprechen. Der Manager habe ihn beispielsweise in seiner Villa in Florida bedrängt.

Timm, Michael / ActionPress, ActionPress Collage: Sam Dylan und Jay Khan

Getty Images Lou Perlman, Musikmanager

US5 bei der Bravo-Supershow in Stuttgart im Mai 2006