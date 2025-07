Neuer Job: Das macht Franzi Temme neben Reality-TV-Shows

Franziska Temme (30) hat mit einer überraschenden Neuigkeit auf sich aufmerksam gemacht. Die Ex on the Beach-Bekanntheit meldet sich auf Instagram zurück, nachdem es in den letzten Wochen auffällig still auf ihrem Account geworden war. Grund für die Funkstille ist ein neuer Job, wie die Influencerin in ihrer Story verrät: "Ich habe euch noch gar nicht erzählt, ich habe einen neuen Job. Ich habe zuvor in der sozialen Rehabilitation mit suchtkranken Erwachsenen gearbeitet. Und jetzt arbeite ich mit minderjährigen Mädels in einer Inobhutnahme."

Franziska beschreibt ihre neue Tätigkeit als sehr fordernd. "Es ist auf jeden Fall wirklich herausfordernd", gibt sie ehrlich zu. Ihr sporadisches Melden in den sozialen Medien erklärt die 30-Jährige wie folgt: "Ihr habt ja sicherlich auch gemerkt, dass ich mich in den letzten Wochen fast gar nicht so wirklich bei euch gemeldet habe. Aber halt einfach, weil der Job tausendmal mehr Präsenz in meinem Leben hat als Social Media und TV."

Neben ihrem Engagement im Beruf hat Franziska in der Vergangenheit ihre Fans mit einer weiteren unerwarteten Seite überrascht. Die Kasselerin, die sich bislang vor allem als aufgeschlossener Realitystar präsentierte, gab bekannt, dass der Glaube in ihrem Leben eine wichtige Rolle spielt. Oft sucht sie eine katholische Kirche auf, um zu beten und für ihre Familie und Freunde Kerzen anzuzünden.

