"Klein Christian": Romina Palms Tochter sieht aus wie Papa

Romina Palm (26) und Christian Wolf (30) könnten nicht glücklicher sein: Vor wenigen Wochen wurden die ehemalige GNTM-Kandidatin und der Fitness-Influencer Eltern ihrer ersten gemeinsamen Tochter Hazel. Nun verriet Romina auf Instagram in einer Fragerunde, wem die kleine Hazel ähnelt – und offenbar gehen die Meinungen nicht auseinander. "Jeder, der sie sieht, sagt: 'Oh, klein Christian'", schrieb die frischgebackene Mutter mit einem Augenzwinkern. "Da hab ich die neun Monate in mir, damit sie aussieht wie er, oder was?", fügte sie humorvoll hinzu.

Doch Romina teilte auch offen die Herausforderungen des Elternseins. Sie gab zu, die neue Rolle als Mama anfangs unterschätzt zu haben: "Ich merke, wie ich Tag für Tag immer mehr in diese Rolle hineinwachse." Gleichzeitig beschrieb sie, wie sehr sie sich durch die Mutterschaft gewandelt habe. "Ich bin ein neuer Mensch", erklärte Romina, ließ aber auch durchblicken, dass die Verantwortung manchmal überfordernd sei. Dennoch heiße sie die Veränderungen in ihrem Leben willkommen und sammle jeden Tag wertvolle neue Erfahrungen.

Die kleine Familie hat sich mittlerweile auf Zypern niedergelassen, wo sie bereits seit einiger Zeit ihr Traumhaus plante und schließlich beziehen konnte. Romina und Christian zeigen sich auf ihren Social-Media-Kanälen begeistert von ihrem neuen Zuhause. Die Luxusvilla mit Meerblick hat beide nachhaltig beeindruckt. In einem früheren Beitrag teilten sie ihre Freude darüber und betonten, wie glücklich sie sind, damit einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen – nun auch mit Tochter Hazel an ihrer Seite. Ein Neuanfang, der für die kleine Familie offenkundig Glück und Zufriedenheit bringt.

Instagram / christianwolf Romina Palm, Hazel und Christian Wolf, Juni 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm, Christian Wolf und die gemeinsame Tochter Hazel, Juli 2025

Instagram / rominapalm Influencer Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Mai 2025