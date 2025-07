"Kapitel zu dritt": Dr. Emi Arpas Sohn ist auf der Welt

Es sind wundervolle Nachrichten von Dr. Emi Arpa: Die Promi-Hautärztin kann endlich ihr Baby in den Armen halten! Auf Instagram verkündet sie, dass ihr Sohn geboren wurde. "Wenn ihr dieses Video seht, beginnt unser Kapitel zu dritt", schreibt die Influencerin zu dem Clip, der Ausschnitte vom Anfang ihrer Schwangerschaft bis hin zur Geburt zeigt. In der Beschreibung des Beitrags teilt Emi noch ein paar weitere Details und schreibt: "10. Juli 2025 – Ich wollte euch ein kurzes Lebenszeichen senden. Wir sind noch ziemlich erschöpft, aber überglücklich. Momentan fühle ich mich leider noch etwas schwach auf den Beinen. Ich melde mich wieder, sobald es mir besser geht."

In ihrer Story teilt Emi zudem ein zuckersüßes Foto von sich und ihrem Baby. Der kleine Kopf des Jungen liegt dicht am Körper seiner Mama, während die Influencerin sichtlich erschöpft und nur ganz leicht in die Kamera lächelt. Sie beschreibt die Geburt als "das Schönste und Emotionalste", was sie je erlebt habe. "Eines sage ich euch: Es kam alles ganz anders, als ich es mir je hätte ausmalen können", deutet sie an. In der Kommentarspalte trudeln bereits zahlreiche Glückwünsche ein. "Da warte ich seit Tagen drauf! Ich freue mich so für euch. Glückwunsch an euch", schreibt beispielsweise Laura Larsson.

Dass Emi und ihr Partner Basti Dahlem ein Baby erwarten, verkündeten sie Anfang des Jahres auf Social Media. Damals zeigte sie ihre kleine Kugel voller Stolz und schrieb dazu unmissverständlich: "1 + 1 = 3." Ihre Fans nahm die Medizinerin regelmäßig in ihrer Schwangerschaft mit und teilte zahlreiche Einblicke. Dass sie trotz baldiger Entbindung weiterarbeitete, begeisterte ihre Fans. "Applaus an mich selbst, denn ich bin im achten Monat schwanger, stehe weiterhin täglich in der Praxis, führe fünf Unternehmen, halte Vorträge und verwirkliche meine Träume", ließ sie ihre Community im Netz wissen.

Getty Images Dr. Emi Arpa, November 2024

Instagram / dr.emi Dr. Emi Arpa und ihr Sohn im Juli 2025

Instagram / dr.emi Dr. Emi Arpa im Februar 2025

