Schon gewusst? Mit ihm ist Autorin Sophie Passmann zusammen

Sophie Passmann (31), die als Autorin, Podcasterin und Moderatorin längst eine feste Größe in der Medienwelt ist, hat im März 2025 ihr Liebesglück öffentlich gemacht. Auf Instagram und später im Podcast "Baby got Business" bestätigte sie, dass sie nicht nur beruflich, sondern auch privat Unterstützung an ihrer Seite hat. Ihr Partner ist kein Unbekannter: Max Strohe, Sternekoch und Gastronom, der durch TV-Formate wie "Kitchen Impossible" an der Seite von Tim Mälzer (54) bekannt wurde. Sophie und Max sind seit drei Jahren ein Paar, leben gemeinsam in Berlin und unterstützen sich nicht nur privat, sondern auch beruflich.

Max, der mit seinem Restaurant "Tulus Lotrek" im Jahr 2017 einen Michelin-Stern erhielt, hat sich in der Welt der Spitzengastronomie einen Namen gemacht. Nachdem er seine Kochlehre im zweiten Anlauf abgeschlossen hatte, fand er seine Berufung in der Küche – und in einer kreativen Herangehensweise ans Kochen. Im Jahr 2023 veröffentlichte er sein erstes Buch, "Kochen am offenen Herzen", das Sophie begeistert auf ihren Social-Media-Kanälen empfahl. Ihre Beziehung bleibt ansonsten eher privat, doch auf Instagram lässt Sophie gelegentlich durchblicken, wie gut sich die beiden ergänzen.

Sophie selbst hat in den letzten Jahren sowohl beruflich als auch persönlich eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. Nachdem sie 2023 mit der Show "Neo Ragazzi" an der Seite von Tommi Schmitt (36) auf dem Bildschirm zu sehen war, startete sie 2025 ihren eigenen "Der Sophie Passmann Podcast". In ihrem bisher persönlichsten Buch "Pick Me Girls" sprach sie offen über ihre Erfahrungen in der Jugend und über Themen wie Body Image und Attraktivität. Dass sie mit Max einen Partner gefunden hat, der nicht nur in der Küche, sondern auch im Leben mit ihr harmoniert, könnte kaum passender sein. Der gemeinsame Erfolg scheint ihre Bindung zusätzlich zu stärken.

Sophie Passmann, 2025

Sophie Passmann, 2024

Sophie Passmann im Juli 2023

