Deshalb müssen die Zuschauer heute auf "Tatort" verzichten

Am Sonntagabend, 13. Juli, sucht man den gewohnten Tatort im Programm der ARD vergeblich. Stattdessen überträgt der Sender ab 20:15 Uhr die Fußball-Europameisterschaft der Frauen aus der Schweiz, live mit der Vorrundenpartie zwischen den Niederlanden und Frankreich. Die Programmänderung dauert bis 23:15 Uhr, was bedeutet, dass auch nach der Fußballübertragung kein Sonntagskrimi gesendet wird. Die Fußballfans kommen also auf ihre Kosten, während die Krimiliebhaber auf Alternativen ausweichen müssen. Die deutsche Frauen-DFB-Elf um Trainer Christian Wück (52) tritt erst wieder am Samstag, 19. Juli, im Viertelfinale an. Der Gegner steht noch nicht fest.

Doch "Tatort"-Fans dürfen trotzdem mitfiebern, wenn auch nicht im Ersten. Der ARD-Spartensender ONE zeigt zur gleichen Zeit "Tatort: Borowski und das Haupt der Medusa", die Abschiedsfolge von Klaus Borowski (gespielt von Axel Milberg, 68), die erst im März dieses Jahres Premiere hatte. Parallel dazu bietet der SWR mit "Rebecca" einen Fall aus der Ära von Kommissarin Klara Blum (gespielt von Eva Mattes, 70), der sich mit einem erschütternden Entführungskrimi an wahre Begebenheiten anlehnt. Mit von der Partie ist auch der Eberhofer-Darsteller Sebastian Bezzel (54). Wer es lieber etwas humorvoller mag, wird beim WDR fündig, der auf die beliebte Münsteraner Kombination aus Axel Prahl (65) als Hauptkommissar Frank Thiel und Jan Josef Liefers (60) als Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne setzt und den "Tatort: Es lebe der König!" ausstrahlt.

Die Programmänderungen der ARD am Sonntag sind selten und werden meist nur für Großereignisse wie Fußballturniere vorgenommen. Für viele gehört der "Tatort" jedoch seit Jahrzehnten als krönender Abschluss eines gelungenen Wochenendes dazu. Besonders Abende mit den markanten Ermittlern wie den kultigen Münsteraner Kommissaren oder unvergesslichen Krimis wie denen mit Klaus Borowski genießen Kultstatus. Doch diesen Sonntag haben die Zuschauer die Möglichkeit, sich abseits des Hauptprogramms auf ein Wiedersehen mit den "Tatort"-Klassikern zu freuen – die Alternative könnte manchem Moment auf dem Rasen durchaus Konkurrenz machen.

Sascha Steinbach / Freier Fotograf (Getty) Die Münsteraner Tatort-Kommissare: Jan Josef Liefers und Axel Prahl

Getty Images Fußballtrainer Christian Wück

Getty Images Axel Milberg, Schauspieler