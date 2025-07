Caitlyn Jenner auch mit dabei: Sohn Brody hat geheiratet

Brody Jenner (41) und seine Partnerin Tia Blanco haben den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung gewagt: Am Samstagabend haben sich der US-Realitystar und seine Liebste in einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben, wie TMZ berichtet. Die Hochzeit fand im Haus von Brodys Mutter Linda Thompson (75) in Malibu statt – etwa 60 bis 70 Gäste sollen bei der Hochzeit dabei gewesen sein. Besondere Aufmerksamkeit erhielt dabei die Anwesenheit von Caitlyn Jenner (75), die ihren Sohn an diesem wichtigen Tag begleitete.

Dass Caitlyn an Brodys Seite war, sticht umso mehr hervor, da sie bei der Feierlichkeit in Bali fehlte. Zudem pflegten sie und Brody in den vergangenen Jahren ein eher kompliziertes Verhältnis. Ihr Erscheinen bekommt zusätzlich Gewicht, da sie vor kurzer Zeit einen schweren Verlust erlitten hat. Caitlyns langjährige Freundin und Managerin Sophia Hutchins starb Anfang des Monats nach einem tragischen Unfall mit einem Quad. Danach lenkte sich Caitlyn mit Freunden und ihrer Familie ab.

Für Brody bedeutet die Eheschließung ein weiteres Kapitel in seinem Leben. Der Reality-TV-Star wurde bekannt durch Shows wie Keeping Up with the Kardashians und ist Teil der weitverzweigten Jenner-Kardashian-Familie. Mit Tia ist er seit 2022 zusammen. Die beiden haben eine Tochter namens Honey Raye. Ihre Hochzeit krönt ihre Liebe. Und dass Caitlyn Teil davon war, dürfte Brody sehr glücklich stimmen. "Wir haben unsere Differenzen gehabt, aber das Leben ist kurz", erklärte der 41-Jährige Anfang des Jahres gegenüber Entertainment Weekly.

Instagram / brodyjenner Brody Jenner mit seiner Freundin Tia Blanco

Getty Images Sophia Hutchins und Caitlyn Jenner

Instagram / tiablanco Tia Blanco und Brody Jenner mit ihrer Tochter Honey

