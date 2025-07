So viel Geld hat Walentina Doroninas Luxusschlitten gekostet

Walentina Doronina (25) hat mit einem kostspieligen Autokauf erneut für Aufsehen gesorgt. In dem Podcast "Blitzlichtgewitter" sprach die Reality-TV-Darstellerin ganz offen über ihre G-Klasse, einen Luxuswagen von Mercedes-Benz. Der Preis? Satte 200.000 Euro, wie sie stolz bekannt gab. Um ihre Aussage zu untermauern, zückte sie ihr Handy und zeigte eine Überweisung, die die Moderatorin sprachlos machte: "Was zur Hölle. Ich habe in meinem Leben noch nie so eine hohe Überweisung gesehen." Mit einem selbstbewussten Lächeln fasste Walentina zusammen: "Es läuft bei mir."



Die G-Klasse-Besitzerin machte im Gespräch außerdem deutlich, dass sich ihre finanzielle Lage noch weiter verbessern werde. Walentina ist überzeugt, dass 2025 ihr Jahr wird – zumindest in finanzieller Hinsicht. Mit Statements wie diesen zeigt sich die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin gewohnt selbstbewusst und stellt klar, dass sie auf ihre Erfolge mächtig stolz ist.

Erst im Mai hatte Walentina die Führerscheinprüfung bestanden. Dass sie sich nun direkt ein Luxusauto zulegen konnte, hat sie laut eigenen Aussagen ihren Kritikern zu verdanken. Die zahlreichen Hater, die regelmäßig ihr Leben online kommentieren, tragen laut Walentina maßgeblich zu ihrem Erfolg bei. Freudig ergänzte die Blondine, den Wagen Cash bezahlt zu haben.



Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Juni 2025

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina zeigt ihren neuen Mercedes

ActionPress / Panama Pictures Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheit