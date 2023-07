Drena De Niro erinnert mit Kinderfoto an Sohn Leandro (†19)

Drena De Niro (51) durchlebt aktuell eine furchtbare Zeit. Am Montag wurde bekannt, dass der Sohn der Schauspielerin verstorben ist. Leandro De Niro Rodriguez (✝19) wurde nur 19 Jahre alt. Er war vor allem durch seine Rolle in "A Star is Born" bekannt geworden und hatte wohl wie sein Großvater Robert De Niro (79) als Filmstar durchstarten wollen. Drena erinnert sich nun mit einem süßen Kinderfoto an ihren geliebten Sohn Leandro.

Auf Instagram teilt die 51-Jährige einen Rückblick in Form eines süßen Fotos aus Leandros Kindheit. Darauf sitzt der Enkel des "Taxi Driver"-Stars unbeschwert mit einer Gitarre auf dem Fußboden. Hinzu fügt Drena eine herzzerreißende Botschaft: "Mein Schatz, wir werden dich heute und für alle Zeiten zelebrieren." Zudem bedankt sich die gebürtige New Yorkerin für all die ihr entgegengebrachten Gebete und die positive Energie, welche sie durch diese schwere Zeit führen.

Drena äußerte bereits eine dunkle Vermutung, was wohl hinter dem Tod ihres Sohnes steckt. "Jemand verkaufte ihm mit Fentanyl versetzte Pillen!", berichtete sie. Die "Furlough"-Darstellerin fügte emotional hinzu: "An alle diese Leute, die immer noch mit dem Verkauf und Kauf von diesem Zeug herumspielen: Mein Sohn ist für immer verloren!"

Anzeige

Getty Images Drena De Niro, 2015

Anzeige

Instagram / drenadeniro Leandro De Niro Rodriguez als Kind

Anzeige

Instagram / drenadeniro Leandro De Niro Rodriguez

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de