So kommt Gisele und Elsas "Kampf der Realitystars"-Drama an!

Auch in diesem Jahr tritt eine Vielzahl an mehr oder weniger berühmten TV-Gesichtern bei Kampf der Realitystars gegeneinander an. Dabei geht es nicht nur um die eigene Ehre, sondern vor allem um die Gewinnsumme von 50.000 Euro. Bei so viel Druck kochen da auch mal schnell die Emotionen hoch – wie zuletzt. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mussten sowohl Gisele Oppermann (36) als auch Elsa Latifaj die Sala verlassen. Doch was halten die Fans von dem Ganzen? Eine Promiflash-Umfrage [Stand: 16. Mai, 12:43 Uhr] zeigt, dass die Zuschauer geteilter Meinung sind. Während sich 891 von 1.747 Teilnehmern (51 Prozent) auf Giseles Seite schlagen, stehen 856 Leser, was 49 Prozent entspricht, hinter Elsa.

Und auch im Netz hagelt es für beide gleichermaßen Kritik. "Elsa ist halt die typische Asi-Braut, die überall nur Stress macht. Und Gisele braucht ungefähr zehn Therapien, [...]. Gut, dass beide raus sind. Sowas braucht keiner" oder auch "Da streiten sich ernsthaft zwei Kandidatinnen um einen versehentlich angepackten Pimmel, sodass sie kurz vor einer Schlägerei stehen" lauten nur einige der entgeisterten Kommentare auf X. Dass beide Frauen die Show letztlich verlassen mussten, scheint den Zuschauern demnach nur wenig auszumachen. Ein weiterer User geht sogar so weit zu sagen, dass die Sendezeit der beiden Realitysternchen auch ohne die Auseinandersetzung ein Ende gefunden hätte. "Gisele und Elsa wären heute so oder so geflogen", schreibt er.

Ursprünglich wurde die Handgreiflichkeit zwischen den beiden "Kampf der Realitystars"-Kontrahentinnen ausgerechnet durch einen Mann ausgelöst. Nachdem Gisele Calvin Kleinen (32) nach einer Zigarette gefragt hatte, meinte Elsa nur "Hast du gerade an seinen Schwanz gepackt?" Das wollte die 36-Jährige wiederum nicht auf sich sitzen lassen und stichelte daraufhin getrost mit "Ich will ihn nicht f*cken. Ich bin auch nicht untervögelt" zurück. Letztlich kam es zur Schubserei zwischen den beiden Ladys, woraufhin die Set-Mitarbeiter eingreifen mussten und sie geradewegs nach Hause schickten.

"Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.

Kampf der Realitystars, RTLZWEI Die Promis beim "Kampf der Realitystars"-Spiel

RTLZWEI Elsa Latifaj und Gisele Oppermann bei "Kampf der Realitystars"

