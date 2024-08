Nigeria-Looks: Herzogin Meghan soll keinen Stylisten haben!

Vor wenigen Tagen bewies Herzogin Meghan (42) mal wieder ihr Händchen für Mode. Die ehemalige Schauspielerin reiste gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Harry (39) nach Nigeria, um sich dort wohltätigen Zwecken zu widmen. Während ihres Aufenthalts legte sie einen Wow-Auftritt nach dem anderen hin. Angeblich soll Meghan dabei keine Hilfe von Stylisten und Co. gehabt haben. "Es gibt nur sie. Es gibt keinen Stylisten, es gibt keinen Friseur. Sie macht alles selbst und sie ist so gut darin", erklärt ihr ehemaliger Stylist Daniel Martin gegenüber Us Weekly.

Vor allem, wenn es ums Schminken geht, soll Meghan einiges draufhaben. "Sie ist so gut darin, ihr eigenes Gesicht zu machen", schwärmt Daniel und fügt hinzu: "Ich meine, sie liebt etwas Rouge. Sie liebt die Wangen. Sie liebt eine große Augenbraue." Laut dem Stylisten würde ihr Mann Harry es jedoch bevorzugen, wenn Meghan gar kein Make-up trägt. Meghan und Daniel arbeiteten von 2018 bis 2022 miteinander zusammen. Trotz des Endes ihrer Zusammenarbeit stehen die beiden laut Daniel nach wie vor im Kontakt. Über seine ehemalige Klientin hat der Modeexperte nur Gutes zu sagen. "Es war so nett, mit ihr zu arbeiten", erinnert sich Daniel zurück.

Auch die Fans zeigten sich von Meghans Looks während ihrer Reise durch Nigeria begeistert. "Meghan besuchte Nigeria als Herzogin und reiste als eine afrikanische Prinzessin wieder ab", schrieb beispielsweise ein begeisterter User auf X. "Sie sieht so toll aus, ich kann mich gar nicht entscheiden, welchen Look ich am besten finde", pflichtete ein anderer Follower bei.

Herzogin Meghan, 2024

Prinz Harry und Herzogin Meghan während ihrer Nigeria-Reise

