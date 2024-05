So half Taylor Swift Lana Del Rey bei ihrem Gewichtsverlust

Mit ihrem Auftritt auf dem Coachella-Festival löste Lana Del Rey (38) Spekulationen über ihr Gewicht aus – die Sängerin präsentierte sich auf der Bühne mit einer deutlich schlankeren Figur. Fans unterstellten der "Summertime Sadness"-Interpretin sogar, die verschreibungspflichtigen Ozempic-Abnehmspritzen benutzt zu haben, die eigentlich nur für Diabetiker gedacht sind. Auf einem Foto, das die Musikerin kürzlich auf Instagram veröffentlichte, ist sie mit einem Sweatshirt der Fitnessmarke Dogpound zu sehen. Taylor Swifts (34) Personaltrainer ist Kirk Meyers – der Gründer des Unternehmens. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass ihr der Personaltrainer ihrer besten Freundin dabei half, die Pfunde loszuwerden. Der offizielle Social-Media-Account von Dogpound teilte das Bild von Lana in seiner Story. "Ratet mal, wer in der neuen Sommerkollektion zu sehen ist?", hieß es dazu.

Lana weigerte sich zuerst, die Gerüchte über ihre Gewichtsabnahme öffentlich anzusprechen. Doch den Unterstellungen setzte die 38-Jährige mittels eines Instagram-Beitrags ein Ende. Da die "Video Games"-Interpretin und Taylor eng befreundet sind, ist es naheliegend, dass die beiden auch ihre Fitness-Erfolge miteinander teilen. Denn Kirk half auch der 34-Jährigen beispielsweise bei ihrer körperlichen Vorbereitung für die Eras-Tour und schwärmte nur in den höchsten Tönen von seiner berühmten Klientin. "Manche Leute würden sich wahrscheinlich übergeben oder müssten sich hinlegen, wenn sie so trainieren würden wie sie", sagte der Dogpound-Gründer gegenüber Vogue. Die ehemalige Country-Sängerin trainierte während ihrer Tournee sechs Tage pro Woche – über Lanas Trainingsplan sind hingegen keine Details bekannt.

Zuletzt setzte Lana ihre neue Figur in einem schlichten schwarzen Kleid auf dem roten Teppich der Grammy Awards in Szene. Bei der Verleihung ging die fünffach nominierte Künstlerin zwar leer aus, freute sich jedoch für Taylor, die einen Grammy in der Hauptkategorie "Album des Jahres" gewann. Die langjährigen Freundinnen lernten sich bereits vor zwölf Jahren bei den MTV EMAs kennen und zeigen sich seitdem regelmäßig zusammen in der Öffentlichkeit.

Instagram / honeymoon Lana Del Rey im Dogpound-Sweatshirt

Getty Images Lana Del Rey bei der Met Gala, 2024

