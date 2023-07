Erste Festnahme nach Leandro De Niro Rodriguez' Tod (†19)

Es gibt Neuigkeiten im Fall von Leandro De Niro Rodriguez (✝19). Der Enkel von Robert De Niro (79) war Anfang Juli völlig überraschend mit nur 19 Jahren verstorben. Seine Mutter Drena De Niro (51) deutete später an, was zu dem Tod ihres Sohnes geführt haben könnte: Die Autorin behauptete, jemand habe ihrem Jungen gestreckte Pillen verkauft. Dieser Verdacht verhärtet sich jetzt – denn es gibt eine Festnahme im Zusammenhang mit Leandros Todesfall.

Wie TMZ berichtet, wurde nun eine junge Frau in New York verhaftet. Laut einer Quelle in der Strafverfolgungsbehörde werde davon ausgegangen, dass die Verdächtige Leandro Drogen verkauft habe. Aktuell werde sie verhört, von einer Anklage sei bisher noch keine Rede. Dem Bericht zufolge wird Leandros Tod als Überdosis behandelt.

Unabhängig von den aktuellen Schlagzeilen trauert Leandros Familie um den 19-Jährigen. Vergangene Woche war der Teenager im Kreise seiner Liebsten beerdigt worden. Unter ihnen war auch sein berühmter Großvater gewesen, der ganz in Schwarz Abschied genommen hatte.

Anzeige

Getty Images Robert und Drena De Niro 2016

Anzeige

Instagram / imnotmatthew1 Leandro De Niro Rodriguez, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Robert De Niro, Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de