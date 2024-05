Trennung von Ben? Jennifer Lopez liked kryptischen Post!

Bestätigt Jennifer Lopez (54) damit etwa wirklich das Aus ihrer Ehe mit Ben Affleck (51)? Aufmerksame Fans bemerkten, dass die Sängerin einen Instagram-Beitrag geliked hatte, in dem es um die Herausforderungen einer Beziehung geht. Der Post enthält mehrere Textfolien, die mit folgenden Worten beginnen: "Man kann keine gesunde Beziehung mit jemandem aufbauen..." Auf den darauffolgenden Seiten werden das Fehlen von Integrität und emotionaler Sicherheit, der fehlende Respekt vor der Zeit des anderen Partners, Probleme bei der Kommunikation und nicht wissen zu wollen, was man möchte, als negative Aspekte für eine Beziehung genannt.

Bereits seit mehreren Tagen spekulieren diverse Medien, ob Jennifer und Ben sich getrennt haben. Wie ein Insider gegenüber US Weekly berichtete, soll das Paar seit geraumer Zeit in einer Krise stecken. "Die Probleme begannen vor ein paar Monaten, als Jennifer anfing, ihre Arbeitsverpflichtungen zu erhöhen und sich auf ihre Tournee vorzubereiten", erklärte der Informant. Eine andere Quelle will sogar wissen, dass Ben bereits aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen ist. "Die Zeichen stehen auf Sturm – es ist vorbei", erzählte der Insider im Gespräch mit InTouch und fügte hinzu: "Sie steuern auf eine Scheidung zu – und ausnahmsweise ist Ben nicht schuld daran." Zuletzt wurden Jennifer und Ben vor sieben Wochen gemeinsam gesehen. Zu den aktuellen Krisengerüchten gaben die beiden bisher noch kein offizielles Statement ab.

Hinter Jennifer und Ben liegt bereits eine turbulente Zeit. Von 2001 bis 2004 waren die beiden zum ersten Mal ein Paar gewesen – verlobten sich sogar. 2021 war es dann zur Liebes-Reunion gekommen. Im darauffolgenden Jahr hatte der Schauspieler seiner Partnerin einen Antrag gemacht. Die Hochzeit folgte nur wenige Monate später. "Etliche alte Wunden wurden an diesem Tag geheilt und die Last der Vergangenheit endlich von unseren Schultern genommen", schwärmte die Sängerin damals noch in ihrem Newsletter "On The JLo".

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2023

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2023

