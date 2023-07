Drena De Niro erinnert an schöne Momente mit Leandro (†19)

Drena De Niro (51) durchlebt eine furchtbare Zeit. Am Montag wurde bekannt, dass der Sohn der Schauspielerin verstorben ist. Leandro De Niro Rodriguez (✝19) wurde nur 19 Jahre alt – ein tragischer Verlust für die Familie rund um Familienoberhaupt Robert De Niro (79). Die Tochter des Hollywoodstars trauert seitdem um ihren geliebten Jungen. Jetzt erinnert sich Drena an glücklichere Zeiten mit ihrem Leandro zurück...

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Filmemacherin am Mittwoch mehrere Bilder aus Leandros Kindheit. Offenbar befindet sich das Mutter-Sohn-Duo auf den Aufnahmen im Urlaub in Puerto Rico – eine schöne Zeit, wie Drena in der Bildunterschrift deutlich macht: "Dort, wo immer Sommer ist..." Ihre Fans sind ganz ergriffen von den Fotos und kommentieren liebe Worte: "Wir sind für dich da!"

Nach dem Tod ihres Sohnes hatte sich Drena bereits mit bewegenden Worten im Netz gemeldet. "Mein Herz schmerzt auf eine Art und Weise, die ich nie für möglich gehalten hätte, während ich noch atme und kaum funktioniere", hatte sie geschrieben und ihrem Leandro noch letzte Worte voller Gefühle mitgegeben: "Leo, mein Schatz, ich liebe dich heute wie am ersten Tag, als ich dich in meinen Armen hielt."

Getty Images Robert und Drena De Niro 2016

Instagram / drenadeniro Leandro De Niro Rodriguez

Instagram / drenadeniro Drena De Niro mit ihrem Sohn Leandro De Niro

