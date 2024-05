Süßes Video: Hilary Duff knutscht ihre kleine Tochter ab

Hilary Duff (36) ist offenbar ganz vernarrt in ihre kleine Tochter. Die Schauspielerin ist Anfang Mai zum vierten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Matthew Koma durfte sie eine Tochter auf der Welt willkommen heißen – die kleine Townes Meadow Bair. Auf Instagram teilt Hilary nun ein Video, in dem sie die Liebe zu ihrem Baby auf besonders süße Art und Weise zum Ausdruck bringt. Sie hält das zwei Wochen alte Mädchen liebevoll im Arm und verteilt zahlreiche Küsse auf dessen Kopf.

Die Fans des "Lizzie McGuire"-Stars sind von der Aufnahme ganz aus dem Häuschen. "Es kann nicht genug Küsse geben", findet eine Userin. "Ich könnte mir das noch 1.000 Mal anschauen", schreibt eine weitere. Auch Hilary selbst betonte bereits, wie verrückt sie nach der Kleinen ist. "Ich habe monatelang davon geträumt, dich in meinen Armen zu halten und die vergangenen fünf Tage, in denen ich dich kennenlernen, dich anstarren und riechen durfte, waren einfach magische Momente", gab sie vor wenigen Tagen in dem Geburtsverkündungs-Post preis.

Anders als ihre drei weiteren Kinder ist Townes Hilary und Matthews erstes Baby mit dunklen Haaren. Der Sänger und DJ ließ es sich deshalb nicht nehmen, einen kleinen Scherz darüber zu machen. Auf Instagram schrieb er: "Sie ist glücklich, gesund und stämmig. Doch sie ähnelt niemandem aus unserem Genpool. Wenn also jemand etwas über den Aufenthaltsort von Hilary vor etwa neun Monaten weiß, meldet euch für eine Belohnung!"

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und ihre Tochter Townes im Mai 2024

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit Matthew Koma und ihren Kids

