Krebskampf: Prinzessin Kates Stylistin ist eine große Stütze

Selbstverständlich kann sich die an Krebs erkrankte Prinzessin Kate (42) auf die Unterstützung von Prinz William (41) und dem Rest ihrer Familie verlassen. Wie die königliche Biografin Claudia Joseph gegenüber Fabulous berichtet, gebe es noch eine weitere Person, auf die die Prinzessin von Wales in dieser schweren Zeit zählen kann: Ihre Stylistin Natasha Archer soll für sie ein "starker Fels in der Brandung" sein. "Natasha ist an Kates Seite, seit sie der königlichen Familie beigetreten ist, und sie wird ein Turm der Stärke für sie sein, während sie ihren Kampf gegen den Krebs kämpft", erklärt die "Kate: The Making of a Princess"-Autorin.

Anfang des Jahres verbrachte die Familienmutter einige Wochen im Krankenhaus, nachdem sie sich einer Bauchoperation unterzogen hatte – Natasha soll eine der wenigen Personen gewesen sein, die Kate besucht haben. Sie stehe ihr "zweifellos Tag und Nacht zur Verfügung, wann immer sie ein Gespräch wünscht", betont Claudia. Seit mehr als 13 Jahren soll die Stylistin nun schon an der Seite der Royal-Lady sein. Ihre Verbundenheit komme unter anderem durch ihre vielen Gemeinsamkeiten zustande, wie die Schriftstellerin weiter erzählt: "Sie waren beide auf Internaten, teilen die Liebe zu Kunst und Mode und sind Mütter - Natashas ältester Sohn Theo ist nur wenige Monate jünger als Prinz Louis (6)." Außerdem sei Natasha "von Natur aus diskret", was "gut zum Ethos von William und Kate" passe.

In der vergangenen Zeit war von der Prinzessin nicht allzu viel zu hören. Wegen der besorgniserregenden Neuigkeiten um ihren Gesundheitszustand kommen häufig Gerüchte, gar Verschwörungstheorien im Netz auf. Wegen dieser sei vor allem ihr Gatte William "aufgebracht und wütend", wie ein Insider gegenüber People verriet. Bei seinem Besuch im St. Mary's Community Krankenhaus auf den Scilly-Inseln gab der Thronfolger ein Update zu Kate. Er habe bestätigt, dass es ihr "gut geht".

Getty Images Natasha Archer, Stylistin von Prinzessin Kate

Getty Images Prinz William im Mai 2024

