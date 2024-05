Vor dem Finale: Welches Paar soll "Let's Dance" verlassen?

Auch in dieser Woche werden sich die verbleibenden vier Paare von Let's Dance wieder aufs Tanzparkett wagen – und zwar zurück in allbekannter Kulisse. Neben Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) kämpfen noch Jana Wosnitza (30) und Tanzpartner Vadim Garbuzov (37), Detlef D! Soost (53) und Ekaterina Leonova (37) sowie Nachrückerin Ann-Kathrin Bendixen mit Valentin Lusin (37) um den begehrten Titel "Dancing Star 2024". In das große Finale in der kommenden Woche werden es jedoch nur drei der vier Promi-Profi-Duos schaffen. Wen wollen die Fans also kurz vor dem Erklimmen des Siegertreppchens in die Wüste schicken?

Welche Tänze die Zuschauer heute Abend erwartet, verkündete RTL bereits auf seiner offiziellen Webseite. Während sich Jana mit dem Paso Doble und einem Wiener Walzer wohl kaum unterschiedlicheren Tanzstilen stellen könnte, muss Detlef seine tänzerischen Künste in einem Jive und Slowfox unter Beweis stellen. Auch für Ann-Kathrin wird es im Halbfinale kein einfaches Spiel sein: Die Influencerin muss zusätzlich zum Paso Doble auch einen langsamen Walzer tanzen. Die Runde der letzten Vier komplettiert Gabriel Kelly, der versuchen wird, das Publikum nicht nur mit einem Charleston, sondern außerdem mit seiner Version eines langsamen Walzers zu überzeugen.

Wer am Ende die Heimreise antreten muss, bleibt abzuwarten. In der vergangenen Woche traf das Schicksal zuletzt Lulu Lewe und "Let's Dance"-Urgestein Massimo Sinató (43) – und das, obwohl die beiden nur kurz zuvor als Ersatz für Mark Keller (59) ihr Comeback in der beliebten Tanzshow gefeiert hatten. "Ich bin traurig, aber ich hatte anderthalb Tage, wo man eigentlich vier Tage Zeit hätte und ich habe natürlich auch den Unterschied gesehen von meinen Choreos zu den der anderen", erklärte die Sängerin dem Sender im Anschluss an die Entscheidung.

RTL / Stefan Gregorowius Gabriel Kelly, Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance"

Instagram / lvlv.mvsic Lulu Lewe bei "Let's Dance"

