Schwangere Nina und Logan Paul zeigen sich auf Red Carpet

Nina Agdal (32) und Logan Paul (29) könnten derzeit wohl kaum glücklicher sein. Das Model und der YouTuber überraschten ihre Community zuletzt mit süßen Babynews. Seitdem genossen sie die Schwangerschaft im Privaten – bis jetzt. Denn nun präsentierte sich das Paar wieder Seite an Seite auf dem roten Teppich. Dabei schienen alle Augen auf die Körpermitte der werdenden Mama gerichtet zu sein. Und tatsächlich ist bei genauer Betrachtung bereits ein kleines Babybäuchlein erkennbar. Stolz wie Bolle grinsten die beiden für mehrere Aufnahmen, während Logan seine Hand schützend auf Ninas Bauch legte.

Auf der Veranstaltung, die zu Ehren der Veröffentlichung der neuesten Ausgabe von "Sports Illustrated Swimsuit " stattfand, kamen die Verlobten auch auf ihren baldigen Nachwuchs zu sprechen und ließen sich sogar das eine oder andere Detail entlocken. Im Interview mit Extra sprach Logan ganz offen über die Ängste, die ihn derzeit plagen. "Mir ist klar geworden, dass alle meine Bedenken, Vater eines Mädchens zu sein, auf die Zeit in 14 bis 15 Jahren abzielen, wenn sie ein Teenager wird und sagt: 'Ich werde tun, was ich will, Dad'", erklärte er. Die Erkenntnis, dass das jedoch noch weit in der Zukunft liegt, scheint ihn derweil also beruhigt zu haben. Stattdessen freue er sich auf die kommende Zeit.

Bereits bei der Verkündung ihrer zuckersüßen News zeigte sich, wie glücklich das Paar über den Familienzuwachs ist. "Noch ein Paul kommt im Herbst", schrieben sie damals zu einem gemeinsamen Posting auf ihren Instagram-Profilen. Dazu versorgten sie ihre zahlreichen Fans im Netz noch mit einigen niedlichen Schnappschüssen. Unter anderem zeigten diese, wie sich Logan und Nina einen leidenschaftlichen Kuss gaben, während der 29-Jährige die Ultraschallbilder ihres Babys der Kamera präsentierte.

Getty Images Nina Agdal und Logan Paul, 2024

Instagram / loganpaul Nina Agdal und Logan Paul im April 2024

