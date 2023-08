Drena De Niro teilt Kinderfotos ihres Sohnes Leandro (†19)

Drena De Niro (51) schwelgt in Erinnerungen! Seit einem Monat muss die Familie des Schauspielers Robert De Niro (79) einen schweren Verlust verkraften. Der Enkel des Hollywoodstars, Leandro De Niro Rodriguez ist im Alter von 19 Jahren völlig überraschend an einer Überdosis gestorben. Am 11. August wäre er 20 Jahre alt geworden. Zu seinem Geburtstag erinnert seine Mama Drena De Niro mit ein paar Schnappschüssen an Leandro.

"Du wärst heute 20 Jahre alt geworden. Vielen Dank für die glücklichsten und tiefgreifendsten zwei Jahrzehnte meines Lebens, kleiner Engel. Ich hoffe, dass du Frieden findest und dein Geist heute und für immer voller Freude ist", schreibt Roberts älteste Tochter auf Instagram. Auf den Fotos ist Drena in jungen Jahren mit dem kleinen Leandro (✝19), der in einer Babyschale liegt, zu sehen. Außerdem teilt sie Schnappschüsse ihres Jungen aus verschiedenen Phasen seines Lebens. Auf einem Pic sitzt Leandro mit seiner Mama und seinem Opa in einem Restaurant und alle strahlen in die Kamera.

Vor wenigen Tagen wurde die tragische Todesursache publik. Wie TMZ berichtet, habe der verantwortliche Gerichtsmediziner einen tödlichen Medikamentencocktail bei dem Verstorbenen feststellen können. Dabei handelte es sich um eine Mischung aus Fentanyl, Bromazolam, Alprazolam, 7-Aminoclonazepam, Ketamin und Kokain, die den 19-Jährigen das Leben kostete.

Instagram / drenadeniro Leandro De Niro Rodriguez, Drena De Niro und Robert De Niro

Instagram / drenadeniro Drena De Niro mit ihrem Sohn Leandro De Niro

Instagram / drenadeniro Leandro De Niro Rodriguez

