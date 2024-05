"Vorgetäuscht": Das ist Anya Elsners Meinung zu Kim und Tim!

Zusammen mit Kim Virginia Hartung (29) und Twenty4tim (23) war Anya Elsner (20) bei der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel dabei. Die sich anbahnende Romanze der beiden erlebte sie also hautnah mit. Beim diesjährigen Bild-Renntag trifft Promiflash auf die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin – und erfährt, wie sie zu der Affäre von Kim und Tim steht. "Ich glaube tatsächlich, dass das einfach nur ein bisschen für Aufmerksamkeit war – dass sie das so ein bisschen vorgetäuscht haben", plaudert Anya aus. Ihrer Meinung nach habe Kim ja eigentlich ganz andere Ansprüche an Männer, sie müssen groß und muskulös sein. "Das ist ja Tim eigentlich nicht so wirklich", erklärt sie und fügt hinzu, was sie von der herrschenden Funkstille der beiden hält: "Dass Kim ihm entfolgt ist, finde ich auch ein bisschen kurios. Es ist auf jeden Fall ganz durcheinander."

Eine ganz andere Meinung hat Anya dagegen zu der Beziehung von Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32). "Ich finde das so süß, dass Mike und Leyla jetzt ein Paar sind. Die turteln ja, glaube ich, durch die Welt. Ich finde das megacool", erzählt die 20-Jährige im weiteren Verlauf des Gesprächs. Für sie passen die beiden auch viel besser zusammen als Kim und Tim. "Mike und Leyla haben auch schon gesagt, dass die zusammen auswandern wollen. [...] Ich sehe in denen auch wirklich eine langfristige Zukunft", führt Anya weiter aus.

Im Interview klärt Anya außerdem über die aktuelle Situation mit ihrer Mutter auf. In der Vergangenheit war die Beziehung zu ihr schwierig gewesen – jetzt sehe es aber ein wenig besser aus. "Meine Mama und ich haben Kontakt, wir haben den Kontakt wieder aufgenommen. Wir schreiben jetzt nicht tagtäglich, aber wenn es um was Wichtiges geht – wie Post oder so – dann schreiben wir ab und zu mal", verrät sie Promiflash. Ein persönliches Treffen komme für Anya derzeit aber noch nicht infrage.

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Realitystars

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

