Demenz: Sitcom-Star Jean Boht stirbt im Alter von 91 Jahren

Traurige Nachrichten aus der Schauspielwelt. Jean Boht hatte ihre Karriere als Schauspielerin schon vor vielen Jahren begonnen. Bereits 1962, im Alter von 30 Jahren, hatte sie sich über erste Auftritte im Liverpool-Playhouse-Theater freuen dürfen. Später wagte die "Doctors Doreen Bennett"-Darstellerin dann den Schritt in die Film- und Fernsehindustrie, wo sie besonders für ihre Rolle in der Sitcom "Bread" bekannt wurde. Nun werden traurige Nachrichten bekannt: Jean ist verstorben.

Wie Mirror berichtet, starb sie bereits am Dienstag. Nun verkündet ihre Familie in einer Erklärung: "Mit großer Traurigkeit müssen wir bekannt geben, dass Jean Boht gestern verstorben ist." Die Britin litt bereits seit einigen Jahren an vaskulärer Demenz und Alzheimer. Zum Zeitpunkt ihres Todes lebte sie bereits in einem Pflegeheim für Schauspieler.

Einige Wochen vor ihrem Ableben musste die Schauspielerin einen schweren Schicksalsschlag verkraften:Erst im letzten Monat musste die 91-Jährige schweren Herzens Abschied von ihrem geliebten Ehemann Carl Davis nehmen. Sie und der Komponist waren 43 Jahre verheiratet und hinterlassen zwei Töchter.

Action Press / United Archives GmbH Jean Boht, Schauspielerin

Action Press / REX/Shutterstock Jean Boht im April 2016

Action Press / Newscom/lmphotos Jean Boht mit ihrem Mann Carl Davis

