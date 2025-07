Red Bull verabschiedet sich emotional von Felix Baumgartner

Felix Baumgartner (✝56) ist tot. Der österreichische Extremsportler, der durch seinen Stratosphärensprung 2012 weltweit bekannt wurde, kam bei einem tragischen Absturz in der Nähe der italienischen Adriaküste ums Leben. Die genaue Unglücksursache ist noch ungeklärt. Sein langjähriger Partner und Unterstützer Red Bull veröffentlicht nun einen emotionalen Nachruf auf seiner Website, in dem sein Mut, seine Genauigkeit und seine hilfsbereite Seite gewürdigt werden: "Was dich besonders gemacht hat: Du hast dir nie den leichten Weg ausgesucht. Du hast stets die größten Herausforderungen gesucht – und sie dann mit Akribie, mit Verstand, mit unermüdlicher Genauigkeit und einer ordentlichen Portion Mut gemeistert. Jedes Projekt hast du bis in die Tiefe durchdrungen, kein Detail war zu klein, kein Risiko zu groß – solange du es berechnen konntest."

Auch Felix' tiefes Mitgefühl und seine Hilfsbereitschaft hob der Konzern hervor: "Viele bekamen leider nie die Chance zu sehen, wie viel Herz gleichzeitig in dir steckte. Wie warm, wie feinfühlig, wie hilfsbereit du warst. 'Wenn es mir gut geht, soll es anderen auch gut gehen', hast du einmal gesagt. Nach diesem Credo hast du gelebt. Leise, aber wirkungsvoll. Du hast geholfen, ohne Aufhebens. Und es waren viele, denen du geholfen hast." Die Verbindung zwischen Felix und Red Bull sei nicht nur beruflich, sondern auch freundschaftlich gewesen: "Du bist mit uns gewachsen, und wir mit dir. Auf keinen einzigen unserer gemeinsamen Tage möchten wir verzichten. In unseren Herzen tragen wir dich weiter – als Kollegen, als treuen Weggefährten, aber vor allem als Freund."

Privat fand Felix in Mihaela seine große Liebe. "Lasst mich euch Mihaela Schwartzenberg vorstellen, sie ist die einzige Freundin in meinem Leben, die Liebe meines Lebens und die kluge, sexy Frau, von der ich immer geträumt habe – sie liebt mich wirklich, wie ich bin", schwärmte Felix 2015 auf Facebook, als er ihre Beziehung öffentlich machte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Felix Baumgartner im Januar 2018

Anzeige Anzeige

BALAZS GARDI/RED BULL/SIPA Felix Baumgartner nach der Landung aus der Stratosphäre, 2012

Anzeige Anzeige

ActionPress / Seyfferth, Peter Mihaela Schwartzenberg und Felix Baumgartner, Februar 2017