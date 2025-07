Brittany Mahomes teilt putzige Fotos ihrer Tochter Golden

Brittany Mahomes (29) hat kürzlich zuckersüße Eindrücke ihrer Tochter Golden Raye auf Instagram geteilt. Die 6 Monate alte Golden strahlt mit ihrer charmanten Persönlichkeit auf mehreren Fotos, die während eines Familienurlaubs entstanden sind. Ein Schnappschuss zeigt das Baby mit einem pinken Lätzchen, auf dem "Die Zukunft ist weiblich" steht, und einer blauen Schleife im Haar. Auf einem anderen Bild sitzt sie am Strand neben ihrer älteren Schwester Sterling Skye, die bereits 4 Jahre alt ist. Die beiden tragen Badeanzüge und posieren vor der Meereskulisse – mal lächelnd, mal mit einer grimmigen Miene. "Sinnvoll genutzte Zeit", schrieb Brittany zu der rührenden Bilderserie und gibt so einen Einblick in die harmonische Auszeit mit ihrer Familie.

Ein weiteres Highlight der Fotos ist eine Aufnahme der kompletten Familie. Brittany hat dabei ihren zweijährigen Sohn Bronze auf dem Schoß, während ihr Ehemann, der NFL-Star Patrick Mahomes (29), Golden hält. Zwischen den beiden sitzt Tochter Sterling und präsentiert ein strahlendes Lächeln. Bereits im Juni hatte Brittany ein ähnliches Familienmotiv gepostet, auf dem Goldens Gesicht erstmals der Öffentlichkeit gezeigt wurde. Es ist deutlich, wie viel Spaß und Zusammenhalt diese Familie ausmacht. Brittany erklärte zudem in einem Podcastinterview, dass sie während der Geburt von Golden besonders ehrgeizig war. Sie scherzte darüber, dass sie ihre "Push-Zeiten" bei jeder Geburt verbessern wollte – und dies tatsächlich auch geschafft habe.

Die Mahomes-Familie scheint ihr Glück perfekt gefunden zu haben. Brittany, die Mitbesitzerin des Frauenfußballteams Kansas City Current, hat einen vollen Terminkalender, lässt es sich aber nicht nehmen, leidenschaftlich für ihre Kinder da zu sein. Nach der Geburt von Golden hatte sie angedeutet, dass drei Kinder definitiv genug für ihren Geschmack seien, auch wenn zukünftige Entscheidungen in dieser Hinsicht offenblieben. Gemeinsam mit Patrick scheint sie den Fokus momentan ganz auf die liebevolle Erziehung von Sterling, Bronze und Golden zu legen und das Leben als Familie in vollen Zügen zu genießen.

Collage: Getty Images, Instagram Collage: Brittany Mahomes und ihre Tochter Golden Raye

Instagram / brittanylynne Golden Mahomes, Tochter von Brittany und Patrick Mahomes, Juli 2025

Instagram / brittanylynne Brittany und Patrick Mahomes mit ihren Kindern, Juli 2025