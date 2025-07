Ex Nicole Öttl widmet Felix Baumgartner (†56) rührenden Post

Die plötzliche Nachricht vom Tod des berühmten Extremsportlers Felix Baumgartner (✝56) hat sowohl seine Fans und Freunde als auch seine frühere Partnerin Nicole Öttl tief erschüttert. Der 56-Jährige starb am 17. Juli bei einem tragischen Paragliding-Unfall in Italien. Nicole, die vier Jahre lang mit Felix liiert war, drückt ihre Trauer in den sozialen Medien aus, indem sie ein tiefschwarzes Bild mit einer aufflammenden Kerze in ihrer Instagram-Story teilte.

Worte fehlten ihr offenbar, denn ihrem Beitrag fügte sie nichts außer einem Lied hinzu. Nicole unterlegte das Bild mit einem emotionalen Lied von Sido (44) und Mark Forster (42), aus dem sie eine treffende Passage auswählte. "Du bist vorbeigekommen, hattest deinen Kompass mit. Du hast gesehen, dass dieser eine Stein besonders ist. Du hast ihn mitgenommen und nicht im Meer versenkt. Hast ihm 'nen großen warmen Platz in deinem Herz geschenkt", lauten die hinzugefügten Zeilen aus "Einer dieser Steine". Die Beziehung von Felix und Nicole endete bereits im Jahr 2013.

Felix Baumgartner wird nicht nur von seiner ehemaligen Partnerin Nicole betrauert, sondern hinterlässt auch seine große Liebe, die rumänische Fernsehmoderatorin Mihaela Schwartzenberg, mit der er seit 2014 zusammen war. Sie bezeichnete ihn stets offen als den Mann ihres Lebens. Der wagemutige Sportler, der durch riskante Abenteuer wie den Stratosphärensprung berühmt wurde, zeigte sich in seinem Privatleben als ebenso leidenschaftlicher Partner. Felix lebte zuletzt gemeinsam mit Mihaela in der Schweiz, wo die beiden ein ruhiges Leben abseits des Rampenlichts führten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Felix Baumgartner, Extremsportler

Anzeige Anzeige

Instagram / gymnastics_nici Nicole Öttl, Juli 2019

Anzeige Anzeige

ActionPress / Seyfferth, Peter Mihaela Schwartzenberg und Felix Baumgartner, Februar 2017