"Beauty & The Nerd"-Darius rechnet mit Partnerin Maria ab

In der neuesten Folge der Realityshow Beauty & The Nerd ging es zwischen dem Filme-Nerd Darius und seiner Teampartnerin Maria Bell ordentlich zur Sache. In einer Challenge, bei der die Nerds Gewichte stemmen sollten, geriet Filme-Nerd Darius an seine Grenzen. Nach einem nervenaufreibenden Wutanfall und lautstarkem Geschrei auf dem Boden eskalierte die Situation dann völlig, als die beiden zurück in die Villa kehrten. Während die beiden über die bevorstehende Nominierung ihrer Mitstreiter Anna Orlova und Elsa Latifaj diskutierten, bezeichnete Darius Maria unter anderem als "narzisstische, paranoide Schnapsdrossel". Maria blieb wider Erwarten ruhig, quittierte die Provokation jedoch mit einem vorzeitigen Abbruch des Gesprächs.

Die Spannungen zwischen den beiden zeigten sich auch bei der Nominierung: Darius setzte seine Entscheidung einfach ohne Rücksprache mit Maria durch und nominierte Anna Orlova und ihren Nerd-Partner Sascha – ein Affront für Maria, die mit Anna befreundet ist. Rückblickend erklärte Darius im Interview, dass er selbst die Verantwortung übernehmen musste: "Wenn meine Meinung in ihren Augen nichts wert ist, muss ich die Zügel selbst in die Hand nehmen." Trotz der Differenzen versuchten Maria und Darius später, die Wogen zu glätten.

Maria gestand, wie wütend sie gewesen sei, während Darius beteuerte, künftig offener und direkter über Probleme sprechen zu wollen. Die beiden beendeten die Aussprache schließlich mit einer herzlichen Umarmung. Maria eckte bereits in anderen Formaten mehrfach an. Die Kundenberaterin war bereits bei Big Brother, Temptation Island oder Ex on the Beach zu sehen. Auch bei Reality Backpackers sorgte sie für viel Drama.

Joyn/Benjamin Kis Darius von "Beauty & The Nerd"

Joyn/ Benjamin Kis Maria Bell, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2025

Instagram / mariabell_official Maria Bell im November 2024

