"Große Liebe": Mit ihr ging Felix Baumgartner durchs Leben

Felix Baumgartner (✝56) starb nach einem Paragliding-Unfall in Italien. Abseits seiner riskanten Abenteuer fand der weltbekannte Extremsportler in der Liebe eine stabile Konstante. Seit 2014 war er mit Mihaela Schwartzenberg, einer rumänischen Fernsehmoderatorin und Journalistin, liiert. Gemeinsam lebten die beiden in Arbon in der Schweiz und hatten keine gemeinsamen Kinder. Mihaela bezeichnete Felix offen als ihre "große Liebe", was sie unter anderem in einem Interview mit dem Playboy zum Ausdruck brachte. Auch Felix hielt mit seiner tiefen Liebe für die Rumänin nicht hinterm Berg, als er 2015 auf Facebook die Beziehung zu ihr öffentlich machte: "Lasst mich euch Mihaela Schwartzenberg vorstellen, sie ist die einzige Freundin in meinem Leben, die Liebe meines Lebens und die kluge, sexy Frau, von der ich immer geträumt habe – sie liebt mich wirklich, wie ich bin!"

Mihaela blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. Als bekannte Moderatorin, Schauspielerin und Journalistin hat sie sich einen Namen gemacht, insbesondere durch ihre Live-Berichte von hochkarätigen Events wie den Oscars und den Grammys. Ihr Mut und ihre Vielseitigkeit sind beachtenswert: Sie war die erste Frau, die ein Live-Interview aus 3000 Metern Höhe während eines Fallschirmsprungs durchführte, und die erste rumänische Frau, die ein Unterwasser-Interview führte. Diese Eigenschaften machten sie nicht nur zu einer beeindruckenden Persönlichkeit in der Medienwelt, sondern auch zu einer außergewöhnlichen Begleiterin an Felix' Seite, dessen Leben ebenfalls von Waghalsigkeit und Abenteuer geprägt war.

Noch kurz vor seinem Tod teilte Felix eine letzte, versteckte Liebeserklärung an seine Herzensdame in seiner Instagram-Story. Unter ein Video, das Mihaela beim Tragen eines Fallschirms zeigte, legte er Ed Sheerans (34) romantischen Song "Perfect". Vor der Beziehung zu der TV-Moderatorin war Felix mit der ehemaligen Miss Niederösterreich Nicole Öttl liiert – sie gingen bis 2013 gemeinsam durchs Leben. Von 2007 bis 2008 hatte er eine kurze Romanze mit Erotikmodel Gitta Saxx (59). Bislang hat sich weder seine Lebensgefährtin Mihaela noch eine seiner Ex-Partnerinnen öffentlich zu seinem Tod geäußert.

ActionPress / Seyfferth, Peter Mihaela Schwartzenberg und Felix Baumgartner, Februar 2017

Instagram / mihaelaradulescuschwartzenberg Mihaela Schwartzenberg, Partnerin von Felix Baumgartner

