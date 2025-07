Kommt Jimi Blue Ochsenknecht jetzt bei Cheyenne unter?

Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat die Innsbrucker Justizanstalt Ziegelstadl nach nur einem Tag Haft wieder verlassen. Gegen eine Kaution von 15.000 Euro, die von seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht (25) und seinem Ex-Manager Binh Nguyen bezahlt wurde, kam der Schauspieler am Donnerstag wieder frei. Die Blitzüberweisung ermöglichte seine Freilassung, nachdem er zuvor am Hamburger Flughafen wegen eines europäischen Haftbefehls festgenommen und nach Österreich überstellt worden war. Doch eine wichtige Frage bleibt: Wo wird Jimi Blue nun unterkommen? Zur Wahl stehen ein Leben im Hotel oder vielleicht doch auf dem Bauernhof seiner Schwester in der Steiermark.

Der Haftbefehl gegen den Schauspieler wurde erlassen, nachdem er im Dezember 2021 eine Hotelrechnung über 14.000 Euro in einem Tiroler Nobelhotel unbezahlt ließ und verschwand. Dieses Kapitel brachte ihm nicht nur juristischen Ärger, sondern führte schließlich auch zur Festnahme und Haft. Laut der Staatsanwaltschaft Innsbruck hat sich Jimi Blue nun verpflichtet, in Österreich zu bleiben und seinen Reisepass hinterlegt. Ob er jedoch auf der Couch seiner Schwester Cheyenne Zuflucht findet oder doch in ein Hotel zieht, bleibt unklar.

Cheyenne lebt mit ihrem Mann Nino Sifkovits (30) und ihren zwei Kindern den Traum vom Landleben auf ihrem Bauernhof in der Steiermark. Trotz früherer Spannungen zwischen den Geschwistern scheint Cheyenne ihrem Bruder hier eine wichtige Stütze zu sein, indem sie gemeinsam mit seinem Ex-Manager die Kaution stellte. Dass Jimi Blue bei seiner Schwester unterkommen könnte, wäre ein Zeichen dafür, dass die Streitereien endgültig der Vergangenheit angehören. Cheyenne, die selbst als Model und Reality-TV-Star bekannt ist, hat in Interviews immer wieder betont, wie wichtig ihr Familie ist – die jüngsten Ereignisse könnten nun eine neue Basis für den Zusammenhalt bieten.

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Cheyenne Savannah Ochsenknecht, 2017

TikTok / chayasavannah Cheyenne und Jimi Blue Ochsenknecht im April 2025

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht auf ihrem Hof

