Finale Staffel von "Der Sommer, als ich schön wurde" startet

Die erfolgreiche Amazon-Serie Der Sommer, als ich schön wurde ist zurück: Seit dem 16. Juli 2025 zeigt der Streamingriese die dritte und zugleich finale Staffel. Basierend auf den Bestseller-Romanen von Jenny Han (44) erzählt die Serie die Geschichte von Belly weiter, die nach zwei Jahren an den malerischen Cousins Beach zurückkehrt. Mittlerweile mit Jeremiah verlobt, wird ihre Rückkehr von alten Gefühlen und der unerwarteten Präsenz ihres früheren Schwarms Conrad überschattet.

Die Serie, die bereits mit ihrer ersten Staffel die Nummer eins der Prime-Video-Charts in mehreren Ländern erreichte, hat sich als riesiger Erfolg erwiesen. Sie avancierte zu einem der größten Streaming-Hits für Amazon und punktete besonders bei einer Zielgruppe: junge Frauen zwischen 18 und 34. Geschickt verbindet die Produktion ein klassisches Liebesdreieck mit modernen, stilbewussten Inszenierungen, die an den Zeitgeist der Plattform TikTok erinnern. Die neue Staffel beginnt mit einer Doppelfolge, bevor wöchentlich eine weitere Episode erscheint.

Autorin Jenny, die für die Buchvorlage und die Serie verantwortlich ist, wurde durch ihre Fähigkeit, jugendliche Themen mit großer emotionaler Tiefe zu erzählen, bekannt. Zuvor feierte sie bereits mit den "To All The Boys I've Loved Before"-Romanen und deren Netflix-Adaptionen große Erfolge. Schauspielerin Lola Tung (22), die die Rolle der Belly in "Der Sommer, als ich schön wurde" spielt, landete mit ihrem Debüt direkt einen Glücksgriff. Sie eroberte mit ihrer Darstellung die Herzen der Fans und wurde einer breiten Öffentlichkeit bekannt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christopher Briney, Lola Tung und Gavin Casalegno in New York City, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Lola Tung, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenny Han, Autorin

Wie sehr freut ihr euch auf die finale Staffel von "Der Sommer, als ich schön wurde"? Megagespannt! Ich habe schon Chips und Taschentücher bereitgelegt. Eher weniger... ich mochte schon die Vorgängerstaffeln nicht. Ergebnis anzeigen