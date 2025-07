Die Stadt der Liebe: Olivia Jade ist nach Paris gezogen

Olivia Jade Giannulli (25) hat einen spannenden Schritt gewagt und ist für den Sommer nach Paris gezogen. In ihrem neuesten YouTube-Vlog berichtet die 25-jährige Social-Media-Influencerin davon, wie sie ihren Alltag in der französischen Metropole erkundet. Auch wenn sie betont, dass es sich nicht um einen dauerhaften Umzug handelt, hofft sie, dass der Aufenthalt zu einer prägenden Erfahrung wird. Die ersten Tage verbrachte sie damit, ihr neues Zuhause – ein helles Zimmer mit klassischem französischen Fenster – einzurichten. Zwischen entspannten Spaziergängen durch die Straßen der Stadt und genussvollen Momenten mit Croissants und Kaffee dokumentiert Olivia auch ihre Besuche bei exklusiven Modenschauen von Chanel und Patou, bei denen sie ihre elegante Seite zeigte.

In ihrem Video zeigt Olivia nicht nur alltägliche Momente wie das Einkaufen von Bettbezügen und Lebensmitteln, sondern gewährt auch glamouröse Einblicke in die Modewelt. Zur Chanel Haute Couture präsentierte sie am 8. Juli einen stilvollen Look: eine pink-gelbe Jacke, kombiniert mit Jeans und einer silbernen Handtasche. Doch zwischen all dem Trubel genießt sie auch die ruhigen Seiten der Stadt – etwa entspannte Stunden im Park, in denen sie die langen Sommertage Revue passieren lässt. Außerdem verrät Olivia, dass sie an spannenden beruflichen Projekten arbeitet, darunter die mögliche Gründung eines eigenen Unternehmens noch in diesem Jahr.

Privat hat Olivia mit Jacob Elordi (28), dem Star der Serie Euphoria, seit Jahren einen festen Partner an ihrer Seite. Trotz wiederholter Berichte über Höhen und Tiefen scheint das Paar immer wieder zueinanderzufinden. Olivia, die ursprünglich aus Los Angeles stammt, und der gebürtige Australier haben bereits in der Vergangenheit gemeinsam Europa erkundet – und könnten, trotz Olivias aktuellem Aufenthalt in Paris, bald ein neues Kapitel aufschlagen. Während sie das Pariser Leben in vollen Zügen genießt, bleibt es spannend, wie sich ihre romantische und berufliche Reise weiterentwickelt.

Instagram / oliviajade Olivia Jade Giannulli, Influecerin

Getty Images Olivia Jade Giannulli, März 2023

Arturo Holmes/Getty Images, Phillip Faraone/Getty Images Collage: Jacob Elordi und Olivia Jade Giannulli