Gitta Saxx trauert um Ex-Freund Felix Baumgartner (†56)

Felix Baumgartner (✝56) ist am 17. Juli 2025 bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Der Extremsportler, der vor allem durch seinen Rekordsprung aus der Stratosphäre weltweit bekannt wurde, verunglückte beim Paragliden. Seine Fans sind geschockt, während aus seiner Familie bisher keine öffentliche Stellungnahme bekannt ist. Nun meldete sich seine Ex-Partnerin Gitta Saxx (59) zu Wort. Die ehemalige DJane war von 2007 bis 2008 in einer Beziehung mit dem Österreicher.

In einer emotionalen Instagram-Story teilte Gitta ein Schwarz-Weiß-Foto von Felix und erinnerte sich an ihre gemeinsame Zeit. Sie schilderte, wie sehr Felix das Abenteuer liebte, schon als Kind über Bäume und Mauern kletterte und sich danach sehnte, frei zu sein. "Das Risiko spüren, das Leben feiern", schrieb sie und betonte seinen außergewöhnlichen Humor, der sie damals besonders fasziniert habe. Gitta zeigte sich tief betroffen: "Jetzt bist du ganz da oben und fliegst sicher mit den Engerl um die Wette." Abschließend gedachte sie Felix' Eltern, seinem besten Freund Klaus und allen, die ihm nahestanden.

Um Felix trauert wohl auch seine große Liebe, die Fernsehmoderatorin und Journalistin Mihaela Schwartzenberg. Seit 2014 waren der 56-Jährige und die Rumänin ein Paar und lebten gemeinsam in Arbon in der Schweiz. Vor rund zehn Jahren machte Felix seine Liebe zu der dunkelhaarigen Schönheit auf Facebook offiziell und schwärmte: "Lasst mich euch Mihaela Schwartzenberg vorstellen, sie ist die einzige Freundin in meinem Leben, die Liebe meines Lebens und die kluge, sexy Frau, von der ich immer geträumt habe – sie liebt mich wirklich, wie ich bin!"

Getty Images, Getty Images Collage: Gitta Saxx und Felix Baumgartner

BALAZS GARDI/RED BULL/SIPA Felix Baumgartner nach der Landung aus der Stratosphäre, 2012

ActionPress / Patrick Rideaux / PicturePerfect Felix Baumgartner und Mihaela Schwartzenberg, Extremsportler und Moderatorin