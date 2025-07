Mick Schumacher hofft auf Formel-1-Comeback mit Cadillac

Mick Schumacher (26) sorgt erneut für Schlagzeilen in der Formel-1-Welt. Der ehemalige Stammfahrer der Königsklasse hat bestätigt, dass er Gespräche mit dem künftigen Rennstall von Cadillac führt, um möglicherweise bald zurückzukehren. "Die Kommunikation war bislang sehr positiv", verriet der junge Rennfahrer gegenüber der brasilianischen Ausgabe von motorsport.com. Cadillac, das vom kommenden Jahr an in der Formel 1 als Werksteam von General Motors antreten möchte, könnte damit eine neue Chance in Schumachers Karriere sein. Am vergangenen Wochenende war der junge Rennfahrer zudem noch mit Alpine bei einem Langstreckenrennen in São Paulo aktiv.

Cadillacs Einstieg in die Welt der Formel 1 sorgt schon lange für Spekulationen darüber, wer letztendlich in den Cockpits der neuen Boliden sitzen wird. Der Name Mick Schumacher, Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher (56), fiel dabei wiederholt. In Gesprächen lobte er das Team, das bereits viele talentierte Mitarbeiter rekrutiert habe, als "ein unglaubliches Projekt". Die mögliche Rückkehr des Deutschen wäre ein Comeback nach zwei aufregenden Jahren ohne Stammplatz in der Formel 1. Seine bisherigen zwei Jahre in der Rennserie bei Haas waren von Schwierigkeiten geprägt – sowohl durch ein unterlegenes Auto als auch durch Fahrfehler und Unfälle.

Die Verbindung zwischen Mick und anderen Größen der Rennsportwelt bleibt ein spannendes Thema. Besonders zu erwähnen ist die Unterstützung, die er von seinem Freund und Mentor Sebastian Vettel (38) erfährt, der sich für seine Rückkehr einsetzt. "Ich drücke die Daumen, dass er die Chance noch einmal bekommt, weil ich glaube, dass er mit den anderen mithalten kann", erklärte er im RTL-Interview. Diese enge Beziehung zeigt, wie geschätzt Mick trotz der Herausforderungen in der Vergangenheit in der Motorsport-Community bleibt. Zudem ist klar, dass der Nachname Schumacher weiterhin eine besondere Faszination in der Rennsportwelt ausübt.

Getty Images Mick Schumacher im September 2024

Getty Images Mich Schumacher, März 2025

Getty Images Sebastian Vettel und Mick Schumacher, Juli 2022

