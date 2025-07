"Gelähmt vor Trauer": Kate Beckinsales Mama ist gestorben

Kate Beckinsale (51) hat den Tod ihrer Mutter Judy Loe bekanntgegeben. In einer emotionalen Nachricht auf Instagram teilte die Schauspielerin mit, dass ihre Mutter am Abend des 15. Juli in ihren Armen gestorben sei. Judy Loe, selbst Schauspielerin, war 78 Jahre alt und hatte zuletzt gegen ein weit fortgeschrittenes Krebsleiden gekämpft. Kate schrieb, dass sie "gelähmt vor Trauer" sei und die Nachricht nur öffentlich mache, weil sie den Tod ihrer Mutter den Behörden melden musste und dies bald offiziell werden würde. Der Verlust ihrer Mutter, die sie als "den Kompass ihres Lebens" beschrieb, habe bei ihr tiefe Wunden hinterlassen.

Judy Loe war selbst eine erfolgreiche Schauspielerin und in Serien wie "General Hospital" und "Edward the Seventh" zu sehen. Im letzten Jahr ihres Lebens hatte sie eine Diagnose von Krebs im vierten Stadium erhalten. Nur eine Woche vor ihrem Tod hatte Kate ein Video geteilt, in dem sie an Judys Krankenbett das Lied "Bye Bye Love" von den Everly Brothers sang.

Die "Pearl Harbor"-Darstellerin hatte immer ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Mutter, das durch den frühen Verlust ihres Vaters geprägt war. "Das war meine größte Angst, seit ich mit fünf Jahren meinen Vater tot aufgefunden habe", so Kate über den Verlust ihrer Mama. Judy Loe heiratete nach Richard Beckinsales Tod den Regisseur Roy Battersby, der erst im Januar 2024 verstorben ist. Freunde und Kollegen zeigten sich schockiert und voller Mitgefühl für Kate. Besonders hob die Britin in ihrem Statement hervor, dass ihre Mutter für ihre unermüdliche Liebe und Güte bekannt war und bis zuletzt eine Brücke zu Menschen baute, die ihr am Herzen lagen.

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale und ihre Mutter Judy Loe, Juli 2024

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale und ihre Mutter Judy Loe, April 2025

