Brandi Cyrus gesteht Ängste nach Mama Tishs rascher Hochzeit

Tish Cyrus (58) hat nach ihrer Scheidung von Billy Ray Cyrus (63) wieder ihr Glück gefunden und ist seit knapp zwei Jahren mit dem Schauspieler Dominic Purcell (55) verheiratet. Doch nicht alle in ihrer Familie waren von Anfang an von der neuen Beziehung überzeugt. In einem Gespräch im Podcast "Boyfriend Material" gestand ihre Tochter Brandi Cyrus (38), dass sie besorgt war, als ihre Mutter so schnell wieder eine Ehe einging. "Es hat mich erschreckt", sagte Brandi und fügte hinzu, dass sie Tish vor einer zu schnellen Heirat gewarnt habe: "Ich habe dir gesagt, dass du ein bisschen zu schnell heiratest."

Dennoch ist sie froh, dass ihre Mutter in Dominic ihr Glück gefunden hat, und betonte im Podcast, dass Tish entgegen ihrer Ratschläge ihren eigenen Weg gegangen sei. Während Brandi und zwei ihrer Geschwister, Miley (32) und Trace Cyrus (36), bei der Hochzeit im Sommer 2023 anwesend waren, arbeitete Tochter Noah Cyrus (25) zu diesem Zeitpunkt noch an der Beziehung zu ihrer Mutter. Mittlerweile haben die beiden ihre Differenzen jedoch beigelegt, und es sei laut Noah vor allem Tish, die auch in schwierigen Zeiten immer erreichbar sei.

Tishs Ehe mit Billy Ray, die 1993 begann, war von Höhen und Tiefen geprägt. Zwei Trennungen und Versöhnungen führten schließlich zu einer endgültigen Scheidung im Jahr 2022. Gemeinsam zogen sie drei leibliche Kinder groß – Miley, Braison und Noah – sowie Tishs zwei Kinder aus einer früheren Beziehung, Brandi und Trace, die Billy Ray adoptierte. Seit ihrer Hochzeit mit Dominic lebt Tish nun wieder im Eheglück, während Billy Ray sein eigenes turbulentes Liebesleben durchlebt. Er heiratete Firerose im Jahr 2023, doch diese Beziehung hielt nicht lange, und im vergangenen Jahr offenbarte er seine neue romantische Verbindung zu Schauspielerin Elizabeth Hurley (60).

Getty Images Tish Cyrus und Brandi Cyrus, Februar 2024

Instagram / dominicpurcell Tish Cyrus und Dominic Purcell

Instagram / elizabethhurley1 Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley, April 2025