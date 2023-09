Broadway-Star Michael McGrath stirbt plötzlich mit 65 Jahren

Traurige Nachrichten aus der Musical-Welt. Michael McGrath wurde vor allem auf der Bühne der berühmten Theaterstraße in New York City. Besonders Produktionen wie Monty Pythons "Spamalot", "Tootsie" und "Nice Work If You Can Get It" machten ihn berühmt. Der US-Amerikaner war sogar zweimal für einen Tony Award nominiert und wurde auch bei anderen bedeutsamen Theaterpreisen bedacht. Nun ist Michael aber unerwartet verstorben.

Wie unter anderem Variety berichtet, gibt Michaels Pressesprecher heute seinen Tod bekannt. Er wurde 65 Jahre alt. Die genau Todesursache ist noch unbekannt, aber laut dem Magazin soll die Familie betont haben, dass das Ableben des Schauspielers plötzlich gekommen sei. Er soll in seinem Haus bei New Jersey verstorben sein. Der Vertreter betont, Michael sei ein "hingebungsvoller Ehemann und Vater und ein Freund für jeden, der ihn traf" gewesen. Er hinterlässt seine 30-jährige Ehefrau Toni Di Buono sowie seine Tochter Katie.

Michael spielte aber nicht nur auf der Theaterbühne, sondern war auch auf dem TV-Bildschirm zu sehen. Am bekanntesten ist wohl seine Rolle als Sidekick neben Komiker Martin Short (73) in dessen "The Martin Short Show". Im Kino war er unter anderem in Filmen wie "Changing Lanes" zu sehen.

Getty Images Schauspieler David Hyde Pierce und Michael McGrath, 2012

Getty Images Michael McGrath (r.) mit seiner Tochter Katie

Getty Images Michael Short bei der Premiere von "Only Murders in the Building"

