Der "Okja"-Schauspieler Byeon Hee-bong stirbt mit 81 Jahren

Byeon Hee-bong (✝81) hatte sich in den 1970er-Jahren einen Namen in der Filmindustrie gemacht: Zunächst hatten ihn die Südkoreaner für seine exzentrischen Rollen gefeiert, später erlangte er aber auch internationalen Durchbruch. Unter anderem spielte er bei "The Host" mit oder auch in dem Netflix-Film "Okja". Lange Zeit kämpfte er jedoch gegen den Krebs. Jetzt ist Byeon im Alter von 81 Jahren gestorben.

Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap News Agency berichtet, hat die Familie des Schauspielers den Tod bekannt gegeben. Demnach sei Byeon am Montag nach einem langen Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben. Genauere Umstände sind bislang nicht bekannt.

Jahrelang hatte Byeon mit dem Oscar-Preisträger Bong Joon-ho (54) zusammengearbeitet. Er spielte in insgesamt vier Filmen des "Parasite"-Regisseurs mit: "Barking Dogs Never Bite", "Memories of Murder" sowie auch "The Host" und "Okja". In Letzterem spielte Byeon an der Seite von Lily Collins (34) und Jake Gyllenhaal (42). In Südkorea wurde er mehrfach für seine schauspielerischen Leistungen hochkarätig ausgezeichnet.

Anzeige

Getty Images Byeon Hee-bong in Cannes, 2017

Anzeige

Getty Images Byeon Hee-bong, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Bong Joon-ho in Venedig, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de