Wegen eines Fotos kann Samra mit Freiheitsstrafe rechnen

Diese Aktion könnte zu ungewollten Folgen führen. Samra hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der bekanntesten und erfolgreichsten Rapper Deutschlands etabliert. In seinen Liedern thematisiert er oft den Umgang mit Drogen, denen er laut eigenen Angaben selbst zum Opfer gefallen war. Der "Cataleya"-Interpret geriet in diesem Zuge auch mit dem Gesetz aneinander. Doch nachdem das Ganze schon seit einigen Jahren der Vergangenheit angehört, könnte es jetzt wieder Ärger geben. Denn Samra droht eine Freiheitsstrafe.

Der Grund: Ein Instagram-Bild des 28-Jährigen, auf dem er vor seinem Auto mitten in einem Schweizer Tunnel posiert. Weil Samra mit seinem Mercedes die Autospur auf der Fahrbahn blockiert, kann es für ihn zu Konsequenzen kommen. Die Behörden bestätigten gegenüber der Tageszeitung Blick, dass bereits Ermittlungen gegen den Musiker aufgenommen wurden. Laut einer Expertin seien mehrere Strafen durchaus möglich: Samra kann entweder mit einer Geldstrafe davonkommen oder im allerschlimmsten Fall mit einer Freiheitsstrafe rechnen.

Nähere Details sind noch nicht bekannt. Samras Fans sind sich der Gesetzeslage durchaus bewusst und schreiben unter dem Instagram-Beitrag: "Du bist am Arsch. [Die] Schweiz ist teuer." Ein anderer User regte sich über das rücksichtslose Verhalten des Berliners auf: "Ziemlich verantwortungslos im Tunnel das Auto querzustellen, die fahren da nicht mit 30, sondern mit 100 km/h. Sehr vorbildlich, dass deine Fangemeinde ebenfalls auf solche Gedanken kommt."

Samra, Rapper

Samra posiert mit zwei anderen Rappern

Samra, Rapper

