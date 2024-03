Stolzer Papa: Samra verrät Geschlecht und Namen seines Babys

Samra und seine Frau haben ein Baby bekommen. Der "Wieder Lila"-Interpret überraschte seine Fans mit dieser schönen Neuigkeit auf Instagram. Nun gibt der Rapper das Geschlecht und den Namen seines ersten Kindes bekannt. "Ich hoffe, der Kleine macht mir das Leben nicht zur Hölle", erzählt er in einer Instagram-Story. Außerdem teilt er einen Text, den er für seinen Nachwuchs geschrieben zu haben scheint. Darin verrät er, dass sein Sohn offenbar Kareem heißt. "Kareem, Papa hat es geschafft wegen dir. Guck, er lacht wegen dir. Ich hab Kraft wegen dir. Ich bin wach, die ganze Nacht wegen dir", schreibt er.

Dass sich nun einiges in seinem Leben verändern wird, weiß der Rapper ganz genau. In seiner Story postet er ein Foto vom Strampler seines Sohnes und schreibt dazu: "Guten Morgen! Meine Zeiten, bis zwölf Uhr zu schlafen, sind ab heute vorbei, glaube ich." Doch der Musiker ist nicht böse um diese Veränderung. Ein lachender Emoji und ein Herz zeigen, dass er sich freut, für seinen Sohn da zu sein. "Ich bin dankbar und ich bin unfassbar glücklich", ergänzt der 29-Jährige.

Nicht immer waren die Nachrichten über Samra so erfreulich. In seiner Vergangenheit hatte er mit Drogenabhängigkeit zu kämpfen. "Ich war mal drei Tage wach, konnte überhaupt nicht mehr klar denken und habe mich so zugekokst, dass ich den Krankenwagen rufen musste", verriet er im Interview mit Deutschrap ideal. Auch psychische Probleme hatten dem Rapper zu schaffen gemacht, weshalb er sich dazu entschieden hatte, eine Therapie zu machen. Zum damaligen Zeitpunkt im Mai 2023 war der Berliner schon sieben Monate clean.

Instagram / samra Samra mit seinem Baby

Instagram / samra Samra, Rapper

