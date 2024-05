"Let's Dance"-Abschied: So emotional war Tonys Magic Moment

Tony Bauer (28) musste Let's Dance aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Doch der Komiker will nicht gehen, ohne ein letztes Mal über das Parkett zu fegen. Zusammen mit Tanzpartnerin Anastasia Stan darf er seinen Magic Moment außer Konkurrenz tanzen. Und dabei wird es richtig emotional, denn Tony vertanzt die Krankheit, die ihm einen Strich durch die Rechnung machte. Nach einer missglückten Dünndarm-Transplantation habe er Angst um sein Leben gehabt. "Ich versuche jeden Tag. Ich hänge mich echt jeden Tag rein", meint Tony und kämpft sichtlich mit den Tränen.

Von der Jury gibt es dann sogar Standing Ovations und vom Publikum Jubelrufe. Bei den Tänzern und Promi-Kandidaten kullern die Tränen. Von Joachim Llambi (59) gibt es noch ein persönliches Geschenk. Beide sind Fans des MSV Duisburg und es gibt ein Original-Trikot mit den zehn Punkten, die Tony von dem strengen Jury-Mitglied nie bekam. Aber auch das Netz applaudiert Tony. Auf X häufen sich Kommentare, die deutlich zeigen, wie sehr er sie berührte. "Tony, du bist unser Held!", schreibt ein ergriffener User, und ein weiterer meint: "Habe in den letzten paar Minuten mehr geflennt, als in allen Staffeln zusammen."

Dass Tony bei "Let's Dance" aufhören musste, kam für den YouTuber nicht ganz freiwillig. Denn der Grund liegt bei seiner Erkrankung – er leidet nämlich an einem Kurzdarmsyndrom. In der Vergangenheit war deshalb ein Teil seines Dünndarms abgestorben und musste entfernt werden. Das hatte zur Folge, dass Tony nun meist einen Rucksack tragen muss, der ihn über einen Schlauch in der Brust mit den notwendigen Nährstoffen versorgt. Das Tanzen wurde dadurch zum Problem: "All die Energie, die ich für das Training brauche, die Kohlenhydrate, die Mineralien – eigentlich alles, was ich brauche, wird nicht mehr durch die parentale Ernährung abgedeckt. Und damit nicht irgendeine Sch**ße in Zukunft passiert, muss ich einfach auf meinen Körper hören", erklärte er bei Instagram.

Anzeige Anzeige

RTL / Willi Weber Tony Bauer und Anastasia Stan bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Getty Images Tony Bauer und Anastasia Stan bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie fandet ihr Tonys letzten Tanz? Toll, das war so emotional! Hm, mich hat das nicht so berührt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de