Für Herz-OP: Heinz Hoenigs Management bittet um Spenden!

Heinz Hoenig (72) liegt aktuell auf der Intensivstation – sein Zustand soll kritisch sein. Nun teilt sein Management Siegelring ein Pressestatement mit einer besonderen Bitte. "Wir würden Sie allerdings herzlichst bitten, Heinz Hoenig mit einer Spendenaktion zur Deckung der Kosten für die bevorstehende Herz-Operation zu unterstützen. Hierbei handelt es sich um eine höhere sechsstellige Summe, die Herr Hoenig aufgrund einer fehlenden Krankenversicherung im Moment nicht aufbringen kann", heißt es darin. Die Herz-OP sei für heute geplant und soll lebensnotwendig sein. "Im Namen von Heinz und Annika Hoenig wären wir über jede einzelne Unterstützung sehr dankbar", steht zudem in dem dazugehörigen Spendenlink geschrieben.

Des Weiteren steht in der Mitteilung seiner Agentur: "Als Management von Heinz Hoenig möchten wir bekannt geben, dass sich Herr Hoenig aufgrund eines akuten Herzproblems im Krankenhaus aufhält." Die Familie des ehemaligen Dschungelcamp-Kandidaten werde vorläufig keine weitere Stellungnahme zu seinem Gesundheitszustand abgeben. Vor wenigen Stunden hatte sich noch seine Frau Annika Kärsten-Hoenig zu Wort gemeldet.

"Ich bin Tag und Nacht an der Seite von meinem Heinzi. Ich will jetzt meine ganze Kraft für ihn aufwenden", erklärte sie gegenüber Bild. Heinz wurde bereits am Dienstag notoperiert. Zudem wurde ihm zwei Tage später ein Stent eingesetzt.

RTL Heinz Hoenig im Dschungelcamp 2024

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig

