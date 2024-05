Schwer verliebt: Er ist Katharina Eisenbluts neuer Freund!

Katharina Eisenblut (29) machte schon vor einigen Wochen offiziell, dass sie wieder jemanden datet. Nun stellt sie ihren neuen Freund auch endlich vor: Im Interview mit RTL verrät sie, wer der Glückliche ist und zeigt die ersten Bilder. Der Gute heißt Dominic Höppner und ist Unternehmer aus München. "Wir haben uns vor fünf Jahren zum ersten Mal in einem Lokal in München getroffen. Obwohl wir damals kein Wort miteinander gesprochen haben, haben wir Blickkontakt gehalten. Leider haben wir uns dann aus den Augen verloren", verrät die Influencerin. Doch das sollte nicht das Ende sein – ganz zufällig trafen sie sich Jahre später wieder und dann funkte es.

Im Hofgarten in München standen sie sich wie aus dem Nichts wieder gegenüber, erzählt Katharina. "Ich stolperte fast über einen Stein, und er fragte, ob alles in Ordnung sei, bis wir merkten, dass wir uns doch kennen. Beide von uns konnten sich genau an die Situation des Kennenlernens erinnern. Es war eine unglaublich unerwartete, aber wunderschöne Begegnung", schwärmt die Mutter eines Sohnes. Aus einem Spaziergang wurde dann schnell mehr. Und Dominic hatte wohl einen besonders positiven Einfluss auf das Leben der ehemaligen DSDS-Kandidatin: "Mit Dominic an meiner Seite fühle ich mich gestärkt und bereit, Wunden zu heilen und ein neues Kapitel aufzuschlagen."

Zuvor war Katharina lange mit Niko Kronenbitter verheiratet, der auch der Vater ihres Sohnes ist. Doch die Ehe endete dramatisch. In einem bitteren Tränen-Statement hatte die 29-Jährige die Trennung bekannt gegeben. Dann kam es noch dicker: Im März wurde bekannt, dass Gewaltvorwürfe gegen Niko vorliegen. "Im Raum steht der Verdacht eines Körperverletzungsdeliktes. Vorausgegangen war ein Streit zwischen Eheleuten. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen habe der Ehemann die Frau leicht verletzt", erklärte ein Sprecher der Polizei Westpfalz gegenüber Bild.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut posiert mit Sohn Emilio, 2023

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit ihrem Mann Niko Kronenbitter im Dezember 2022

