Überraschung! Dieses "Let's Dance"-Paar muss heute gehen

Auch diese Woche sorgt Let's Dance wieder für eine Überraschung! Nachdem Ann-Kathrin Bendixen ganz spontan für ihren Tanz-Kollegen Tony Bauer (28) einspringen musste, überzeugte sie sowohl die Jury als auch die Zuschauer mit ihren Tänzen. Damit sicherte sie sich erneut die Chance auf den Sieg, denn eigentlich flog sie bereits vergangene Woche aus der Show. Heute gehen müssen Lulu Lewe und Massimo Sinató (43). Von der Jury bekam das Paar für ihre Magic-Moment-Performance 24 Punkte. Im "Let's Dance"-Duell tanzte das Promi-Paar gegen Jana Wosnitza (30) und Vadim Garbuzov (36) und erzielte dafür 26 Punkte.

In der neunten Folge der beliebten Tanzshow mussten die Zuschauer mit Sicherheit die eine oder andere Träne verdrücken – denn heute wurde es wieder Zeit für die Magic Moments. Vor allem Jana, Gabriel Kelly (22) und Mark Keller (58) ließen die Herzen der Jury höherschlagen. Sie sahnten für ihre Tänze die vollen 30 Punkte ab. Die Powerfrau vertanzte in ihrem Magic Moment die Krebserkrankung ihrer Mutter. Auch Mark widmete den Tanz seiner Mama, die kurz nach seiner Geburt verstarb. Dennoch gab es etwas zum Schmunzeln: Peinlich berührt waren die Fans nämlich von Lulus Auftritt, denn sie baute in ihren Tanz eine Gesangseinlage ein. Trotz der emotionalen Szenen mussten sich die Paare noch im "Let's Dance"-Duell beweisen! Im Bollywood-Duell räumte Jana erneut ab: Sie bekam ihre zweiten 29 Punkte für diesen Abend und gewann gegen Lulu. Detlef D! Soost (53) holte den Sieg im Flamenco-Duell und Gabriel im Boogie-Woogie-Duell.

Die Leser haben sich allerdings mit dem Ausgang der heutigen Show geirrt! Laut einer Promiflash-Umfrage [Stand: 03. Mai, 22:00 Uhr] wählten eigentlich 1.898 von 2.585 Fans (73,4 Prozent), dass Ann-Kathrin und Valentin die Show verlassen sollen. Für ihr Comeback hatte die Influencerin allerdings nicht viel Zeit: Die 7 vs. Wild-Kandidatin bekam erst gestern Nachmittag die Nachricht, dass sie für ihren Tanz-Kollegen Tony einspringen soll und hatte demnach weniger als 24 Stunden Zeit, zwei Choreografien einzustudieren. Trotzdem erzielte sie mit ihrem Magic Moment ihre persönliche Höchstpunktzahl von 21 Punkten.

Lulu Lewe und Massimo Sinató, "Let's Dance"-Folge 26. April 2024

Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

