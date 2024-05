HealthyMandy und FitnessOskars kleiner Sohn ist auf der Welt

Es gibt freudige Nachrichten von HealthyMandy und FitnessOskar: Die Influencerin hat ihr gemeinsames Kind auf die Welt gebracht. Das teilt die stolze Mama auf ihrem Instagram-Account mit. "Hallo, kleiner Schatz. Schön, dass du da bist. Mama und Papa werden dich für immer beschützen!", meldet sich die Beauty auf dem Onlineportal und teilt einen ersten Schnappschuss ihres kleinen Sohnes. Wie ihr Sohn heißt, verraten Mandy und Oskar bislang aber noch nicht.

Die Fans der Content Creator sind ganz aus dem Häuschen – und überhäufen die frischgebackenen Eltern mit unzähligen Glückwünschen. "Glückwunsch und nur das Beste!", kommentiert unter anderem Stefano Zarrella (33) den Beitrag. Zudem schreiben zwei User: "Wer schneidet hier Zwiebeln? Herzlichen Glückwunsch!" und "Wie schön, ich habe Gänsehaut! Ich wünsche euch eine ganz tolle Kennenlernzeit!"

Ihr kleiner Schatz sollte eigentlich am 6. Mai per Kaiserschnitt geholt werden. Doch wie Mandy zuvor auf ihrem Social-Media-Account verriet, hatte es ihr Sohn wohl etwas eilig, auf die Welt zu kommen. "Habe seit gestern wieder vermehrt Wehen, konnte seit halb vier wegen Unterleibsschmerzen nicht mehr schlafen”, erklärte Mandy. Zuvor verbrachte die Beauty schon einige Tage in der Klinik. "Die Ärzte haben die Mama auch direkt da behalten, damit der Kleine in Sicherheit ist. Denn er ist jetzt schon ganz wie der Papa, ein kleiner Fußballer und tritt der Mama unten rein", erklärte Oskar auf seinem Profil.

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und ihr neugeborenes Baby

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy im November 2023

Denkt ihr, die beiden werden den Namen des Kleinen verraten? Ja, da bin ich mir ziemlich sicher! Nein, das halten sie bestimmt privat. Ergebnis anzeigen



