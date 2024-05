Taylor Lautner trauert um verstorbenen TikTok-Star Madison

Taylor Lautner (32) richtet sich mit einer ergreifenden Nachricht an seine Fans. Er betrauert den Tod von Madison Baloy. Auf seinem Instagram-Account teilt der Twilight-Star einige rührende Zeilen und zwei Schnappschüsse. Auf diesen sind er, seine Ehefrau Tay und die Verstorbene zu sehen. "Schweren Herzens möchten wir mitteilen, dass der Himmel einen weiteren Engel bekommen hat", schreibt der Schauspieler und fügt unter anderem hinzu: "Maddy ist einer der erstaunlichsten Menschen, die wir je getroffen haben."

Vor wenigen Monaten war die TikTokerin im "The Squeeze"-Podcast des Ehepaars zu Gast. Von diesem Besuch stammen die Aufnahmen. "Ihre Einstellung zum Leben nach ihrer plötzlichen Diagnose ist etwas Besonderes. Sie hat uns beide gelehrt, nichts für selbstverständlich zu halten", merkt Taylor an und es heißt ferner: "Es war ein absolutes Privileg und eine Ehre, sie kennenlernen zu dürfen. Wir senden Gebete an ihren Verlobten, ihre Familie und Freunde." Auch zahlreiche Fans bekunden ihre Trauer und schreiben unter anderem: "Es ist so furchtbar, das zu hören. Wir haben uns alle während des Interviews in sie verliebt. Sie war unbeschreiblich."

Die Nachricht ihres Todes verkündete Maddys Partner einen Tag nach ihrem Ableben. "Madison ist letzte Nacht friedlich verstorben. Sie ist so besonders. Ich bin gestern 27 geworden. Ich habe den ganzen Tag ihre Hand gehalten und das war alles, was ich brauchte!", hieß es in einem Statement, das People vorlag. Die Social-Media-Bekanntheit hatte 2023 die schockierende Diagnose bekommen, unheilbar an Krebs erkrankt zu sein. Im Netz ging die 26-Jährige offen mit ihrem schweren Leiden um.

Instagram / taylorlautner Schauspieler Taylor Lautner, Influencerin Madison Baloy und Tay Lautner

Instagram / fruitsnackmaddy Madison Baloy, Inlfuencerin

